Масло або маргарин - що корисніше? Відповідь лікарів здивувала

Що корисніше - масло або маргарин? Це одвічна дилема. У цьому питанні спробували розібратися експерти.

Чи корисне вершкове масло?

Однозначно відповісти на це питання неможливо. Все залежить від того, з чим ми його порівнюємо. Однак, якщо ми розглядаємо спред для хліба, ми знайдемо на ринку більш здорові альтернативи.

Насичені жирні кислоти у вершковому маслі



Високий вміст насичених жирних кислот у вершковому маслі і його здатність несприятливо впливати на ліпідний профіль і, таким чином, підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, є найбільшими проблемами цього популярного продукту.

Згідно з аналізом польського ринку, вміст насичених жирних кислот у вершковому маслі становить приблизно 60,5%. Багато це чи мало? Поняття відносне, якщо, однак, припустити, що протягом дня ми здатні з'їсти 4, 6 або навіть 8 бутербродів з маслом (в середньому близько 5 г масла на скибочку) - ми таким чином з'їмо 20-40 г масла, а з ним 12-24 г насичених жирних кислот. Саме стільки ми можемо знайти в 350-700 г яловичого ростбіфа.

До плюсів масла можна віднести відносно високий вміст коротколанцюгових жирних кислот (в середньому близько 9,5% від загального жиру) у вершковому маслі. Вони легко засвоюються.

Масло саме по собі не погане. Надмірна кількість насичених жирних кислот в нашому раціоні здається шкідливою, і хоча дослідження з цього питання не зовсім зрозумілі, рекомендації та стандарти такі.

Ще одна погана річ - це підвищення рівня холестерину ЛПНЩ, на яке масло може зробити істотний вплив. З одного боку, ми бачимо насичені жирні кислоти, з іншого боку, варто відзначити, що в процесі збивання руйнуються фосфоліпідні мембрани молочного жиру, що ще більше збільшує потенціал зростання ЛПНЩ.

Як виробляють маргарин

Зараз найбільш часто використовуваною технологією виробництва маргаринів є етерифікація масел.

Сьогодні процес виробництва маргарину базується на 4-ох основних етапах: змішування - всі інгредієнти змішуються між собою в певних пропорціях. Температура, при якій відбувається процес, досягає до 38 градусів С. Пастеризація - процес, спрямований на збереження продукту і знищення мікроорганізмів. Це відбувається шляхом нагрівання до температури 75-80 градусів С.

Маргарин корисніше масла (фото: SHUTTERSTOCK.COM)

До складу маргарину входять рослинні масла (в рідкому вигляді - такі, як рапсове, соняшникова, оливкова олія, а також в твердому вигляді, що дозволяють зберігати правильну консистенцію - наприклад, кокосова, пальмова), вода, емульгатори (полегшують утворення емульсія), а також вітамінні добавки.

Часто в маргаринах ми також знаходимо фарбувальні добавки, найчастіше натуральні каротини, іноді вони також містять сіль або ароматизатори.

Так масло або маргарин?

У раціоні середньостатистичної, активної, метаболічно здорової людини, що дотримується різноманітного харчування, обидва продукти можуть знайти своє місце. Однак якщо винести вердикт - маргарин, вироблений шляхом етерифікації, безумовно, більш корисне рішення.