Масло, активированный уголь и сало: врач развенчал мифы о средствах, которые помогают не опьянеть

В народе существует много рецептов, которые якобы помогают пить алкоголь и при этом не пьянеть. Это употребление сала и активированного угля, сырые яйца и газированные напитки.

Без алкогольных напитков не обходится большинство вечеринок и праздников. И хотя многие знают, что алкоголь затуманивает мозг, вызывает проблемы с сердцем и печенью, увеличивает тревожность и депрессию, все равно спиртное употребляют. Хотя и стараются принимать меры, чтобы сильно не опьянеть.

Врач-нарколог, психиатр высшей категории и невролог Евгений Скрыпник развенчал мифы о народных средствах против опьянения. Об этом пишет " Вікна ".

Масло

Один из самых популярных мифов о том, что нужно съесть кусочек масла или выпить растительное масло за пару часов до вечеринки и это поможет не опьянеть. Считается, что жир поможет обволочь стенки желудка и помешает быстрому всасыванию алкоголя в кровь.

"Масло никак не спасет тебя от опьянения, а только нанесет двойной удар по поджелудочной железе", - считает врач.

Чтобы это средство действительно сработало, нужно съесть очень много масла. Ложка выпитого масла или съеденный кусочек может вызвать рвоту или диарею.

Немного помочь могут жиры с чем-то в тандеме. Например, трапеза из гречки, овощей и бутерброда со сливочным маслом накануне вечеринки действительно немного замедлит действие алкоголя.

Активированный уголь

Еще один популярным миф - о приеме активированного угля перед застольем. Но суть этого средства в том, чтобы выводить из организма токсины, поэтому принимать его до интоксикации нет смысла.

Активированный уголь стоит пить после застолья, так как организму будет нужен абсорбент.

Сырое яйцо

Выпитое сырое яйцо перед вечеринкой действительно поможет немного замедлить процесс опьянения. Но вот вреда и последствий от этого метода будет намного больше, чем пользы.

От сырого яйца может взбунтоваться желудок, а еще сырые яйца пить опасно из-за риска заразиться сальмонеллезом.

Повышать градус и запивать газированными напитками

Некоторые эксперты рекомендуют не понижать градус (например, не пить после крепкого алкоголя более слабый). Но и повышать градус тоже для организма вредно и неэффективно.

Алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому запивать его следует только нейтральными напитками. Тандем спиртного и сладкого газированного напитка только ускорит всасывание алкоголя и приведет к ускорению опьянения.

Поэтому смешивать любимые коктейли в виде кола+виски - не очень хорошая идея.

Нейтральная жидкость - это обычная вода, без подсластителя, газа и примесей. Алкоголь поможет нейтрализовать лед, который часто добавляют в коктейли.

А что помогает снизить воздействие алкоголя

Врач-нарколог отмечает, что несмотря на мифы, есть способы, которые действительно помогают замедлить опьянение.

За пару часов до застолья нужно хорошо поесть, уплотнить прием пищи крупами с низким гликемическим индексом.

Алкоголь не должен быть газированным и сладким. Сочетание сладкого и алкогольного навредит организму.

Во время застолья нужно избегать жирной пищи, салатов с майонезом. Такая еда даст по печени двойной удар.

Алкоголь не стоит смешивать и плохо будет и при понижении, и при повышении градуса. Лучше остановиться на одном напитке и не превышать норму.

Хотя безопасной дозы алкоголя не существует, можно обойтись минимальным вредом. Это - 250 мл для слабого алкоголя, 40-60 мл - для крепкого.

Двигайтесь во время застолья. Если вы все время будете сидеть за столом, есть и пить, то надолго вас не хватит.

Как спасаться от похмелья

Утром после приема алкоголя накануне может появиться похмелье - головная боль, рвота, тошнота.

Облегчить такое состояние можно простыми способами:

Алкоголь обладает мочегонными свойствами и к утру возникает обезвоживание. Поэтому нужно пить больше воды. Еще можно пить узвар, компот. А вот от газированных и сладких напитков нужно отказаться.

Не рекомендует эксперт пить и рассол, так как в нем большое количество соли. А она вызывает задержку жидкости и помешает выведению токсинов. Еще рассол повышает артериальное давление.

От головной боли можно выпить аспирин, парацетамол, ибупрофен. Стоит измерить давление, так как головная боль может быть из-за него.

При похмелье стоит больше гулять на свежем воздухе.

"Конечно, алкоголь может помочь на время расслабиться и улучшит настроение, но за каждым всплеском эмоций идет эмоциональное голодание и упадок", - предупреждает специалист.