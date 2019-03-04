Масленица 2019: поздравления с праздником

Празднование Масленицы продлится до 10 марта
4 марта началась Масленичная неделя - праздник встречи весны и вкусных блинов. Оригинальные поздравления с Масленицей 2019 в стихах, прозе, прикольные смс для друзей и близких собрал Styler.
По традиции, праздник принято встречать в кругу семьи. Практически каждый день на Масленицу ходят в гости к родственникам. Поэтому красивые пожелания в стихах будут как раз кстати.
Поздравляю с Масленицей!
Желаю бесконечного добра!
Чтоб жизнь самой счастливой,
Самой сказочной была!
Пусть придет к вам счастье,
Как солнышко весеннее!
Пусть будет с вами радость,
Любовь и настроение!
Фото: Открытка с Масленицей (pixabay.com)
Блинчик горячий, край хрустящий,
Вкусный, сладкий, настоящий!
Словно солнышко сияет,
Весна зиму провожает!
Радостно шумит народ,
Дружно встали в хоровод.
Любим праздник этот славный.
Масленица снова с нами.
***
Поздравляю с Масленицей!
Пусть она согреет,
Даст тепла и радости,
Нежности, веселья.
Солнышком обнимет
И добром хранит,
Все проблемы снимет,
Мечты осуществит.
Ярких дней добавит,
Света и успехов,
Пусть живётся славно
И с задорным смехом!
Все 7 дней Масленицы принято веселиться, ведь после праздника начинается длинный Пасхальный пост со строгими ограничениями. Прикольные поздравления на Масленицу зарядят отличным настроением ваших друзей и близких.
Ты на Масленицу ешь,
Ты на Масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!
Чтобы весело жилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы все здоровы были,
Чтобы близкие любили!
Фото: Масленица (pixabay.com)
Пусть в вашем доме бушует весна,
Всем я сегодня желаю добра!
Разных блинов желаю отведать,
Ужинать, завтракать ими, обедать!
***
Желаю вам за стол присесть,
Блинов с икороркою поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощеный день простить.
Для тех, кто хочет поздравить родных с Масленицей душевными и красивыми пожеланиями, подборка поздравлений в прозе:
Масленица приглашает угощаться румяными блинами, отправляться в гости к дорогим людям! Пусть твое веселье не знает границ, проводы надоевших морозов и встреча приближающегося тепла будут пышными и запомнятся добрыми улыбками!
Фото: Масленицу встречают блинами (pixabay.com)
Широким гуляньем и озорным весельем пусть кружит сегодня голову Масленица, означая приход весны. Пусть будет она такой же яркой, как сегодняшний день, а жизнь - бурной и веселой, как масленичный хоровод. Пусть весна к нам в сердца уже сейчас придет.
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Поздравляю с Масляной неделей! Желаю выполнить все обязательные условия праздника: чтобы весь год вкушать изысканные деликатесы, наесться сытных и румяных блинов. Чтобы ездить на отдых в теплые страны, прокатись с ледяной горки на пятой точке. Чтобы жилось легко и радостно без обид и горестей.
Кстати, ранее мы публиковали простые и вкусные рецепты блинов на Масленицу. Главное угощение праздника можно готовить все 7 дней с разными начинками.
Напомним, диетологи дали совет, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вредя для фигуры.
Видео: РБК-Украина