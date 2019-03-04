Масленица 2019: поздравления с праздником

Фото: Масленица (pixabay.com)

Празднование Масленицы продлится до 10 марта

4 марта началась Масленичная неделя - праздник встречи весны и вкусных блинов. Оригинальные поздравления с Масленицей 2019 в стихах, прозе, прикольные смс для друзей и близких собрал Styler.

Широкая Масленица: поздравления в стихах

По традиции, праздник принято встречать в кругу семьи. Практически каждый день на Масленицу ходят в гости к родственникам. Поэтому красивые пожелания в стихах будут как раз кстати.

Поздравляю с Масленицей!

Желаю бесконечного добра!

Чтоб жизнь самой счастливой,

Самой сказочной была!

Пусть придет к вам счастье,

Как солнышко весеннее!

Пусть будет с вами радость,

Любовь и настроение!

Фото: Открытка с Масленицей (pixabay.com)

Блинчик горячий, край хрустящий,

Вкусный, сладкий, настоящий!

Словно солнышко сияет,

Весна зиму провожает!

Радостно шумит народ,

Дружно встали в хоровод.

Любим праздник этот славный.

Масленица снова с нами.

***

Поздравляю с Масленицей!

Пусть она согреет,

Даст тепла и радости,

Нежности, веселья.

Солнышком обнимет

И добром хранит,

Все проблемы снимет,

Мечты осуществит.

Ярких дней добавит,

Света и успехов,

Пусть живётся славно

И с задорным смехом!

Прикольные поздравления и короткие стихи с Масленицей

Все 7 дней Масленицы принято веселиться, ведь после праздника начинается длинный Пасхальный пост со строгими ограничениями. Прикольные поздравления на Масленицу зарядят отличным настроением ваших друзей и близких.

Ты на Масленицу ешь,

Ты на Масленицу пей –

Ты позволь любую вещь,

В общем, от души балдей!

Чтобы весело жилось,

Чтоб хотелось и моглось,

Чтобы все здоровы были,

Чтобы близкие любили!

Фото: Масленица (pixabay.com)

Пусть в вашем доме бушует весна,

Всем я сегодня желаю добра!

Разных блинов желаю отведать,

Ужинать, завтракать ими, обедать!

***

Желаю вам за стол присесть,

Блинов с икороркою поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощеный день простить.

Масленица 2019: поздравления в прозе

Для тех, кто хочет поздравить родных с Масленицей душевными и красивыми пожеланиями, подборка поздравлений в прозе:

Масленица приглашает угощаться румяными блинами, отправляться в гости к дорогим людям! Пусть твое веселье не знает границ, проводы надоевших морозов и встреча приближающегося тепла будут пышными и запомнятся добрыми улыбками!

Фото: Масленицу встречают блинами (pixabay.com)

Широким гуляньем и озорным весельем пусть кружит сегодня голову Масленица, означая приход весны. Пусть будет она такой же яркой, как сегодняшний день, а жизнь - бурной и веселой, как масленичный хоровод. Пусть весна к нам в сердца уже сейчас придет.

***

Поздравляю с Масляной неделей! Желаю выполнить все обязательные условия праздника: чтобы весь год вкушать изысканные деликатесы, наесться сытных и румяных блинов. Чтобы ездить на отдых в теплые страны, прокатись с ледяной горки на пятой точке. Чтобы жилось легко и радостно без обид и горестей.

Кстати, ранее мы публиковали простые и вкусные рецепты блинов на Масленицу. Главное угощение праздника можно готовить все 7 дней с разными начинками.

Напомним, диетологи дали совет, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вредя для фигуры.

Видео: РБК-Украина