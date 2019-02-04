Масленица в городе: на ВДНГ устроят народные гуляния и сожгут чучело Зимы

Иллюстративное фото

09.03.2019-10.03.2019

В Киеве складывается отличная традиция – встречать и провожать зиму на ВДНГ. В самый разгар масленичной недели здесь ежегодно проходит один из самых масштабных городских праздников "Запальна Масляна". 9 и 10 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1, гостей будут угощать блинами с десятком разнообразных начинок, тут проведут традиционные тематические забавы и конкурсы, устроят праздничный концерт и коллективно сожгут чучело надоевшей зимы!

В этом году специально к празднику территорию ВДНГ украсят в народном стиле: аллеи декорируют разноцветными лентами, установят на них тематические фотозоны и причудливые соломенные лабиринты для детей. Встречать гостей на входе будет праздничная ярмарка, а на центральной площади разместят пятиметровое чучело Зимы.

Главным подарком станет масленичный концерт с участием украинских звезд. Кто именно станет хедлайнером - пока тайна. Но уже сейчас известно, что это популярные артисты, услышать которых абсолютно бесплатно можно будет на ВДНГ.

Также во время праздника на территории парка продолжат работать главные активности "Зимової Країни на ВДНГ". Среди них: романтический каток под открытым небом, тюбинговые горки, выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек, экстремальные уличные аттракционы и многое другое.

Иллюстративное фото

В течение двух праздничных дней вы можете встретить ходулистов, аниматоров в традиционных костюмах, застать выступление народных коллективов и тут же принять участие в главных развлечениях. Из традиционных забав в этом году на "Запальной Масляной на ВДНГ" вас ждут:

перетягивание каната;

бои мешками;

соревнования по стрельбе в тире;

ходьба на ходулях;

мастер-классы по ковке счастливых подков и многое другое.

Ну и куда же без народной забавы "Ледяной столб"? Попытать счастья и постараться преодолеть это препятствие смогут все желающие, а вот добраться до самого верха огромного столба – только самые подготовленные! Они и смогут забрать один из подарков, закрепленных на верхушке столба.

Фудкорты парка на дни "Запальной Масляной" превратятся в блинное царство. Для самых маленьких гостей ВДНГ здесь приготовят яркие разноцветные блинчики со сладкими и солеными начинками, а для их родителей - с баварскими сосисками, сыром, красной икрой, зеленью, овощами, творогом, ягодами, маком и множеством других необычных и вкусных начинок. Попробовать блины можно будет в зоне уличного фудкорта или расположившись за большим столом в теплом "Баварском Дворе".

Все выходные на главной сцене будут разыгрывать большое количество подарков и призов. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы возле сцены 10 марта. Именно оно начнет отсчет весны 2019 в Киеве!

