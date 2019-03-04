Масленица 2019: что категорически запрещено делать

На Масленицу нельзя готовить блюда из мяса

Масленица 2019 отмечается с 4-го по 10 марта. Каждый праздничный день имеет свои правила и запреты. Что нельзя делать на Масленицу, какие блюда не стоит подавать гостям и как правильно встречать весну - расскажем далее.

Что категорически запрещено на Масленицу

На протяжении всей недели праздника нельзя злиться и грустить.

На Масленицу запрещено экономить на чем-либо. Кто в праздник скупится, у того весь год будет неудачным.

Нельзя приглашать гостей, если в доме беспорядок.

Весь период праздника запрещено есть мясные продукты.

На Масленицу нельзя употреблять алкогольные напитки.

Все запреты Масляной недели связаны с приближающимся постом, который у православных христиан начнется сразу после праздника - 11 марта. За неделю до Пасхального поста верующие начинают готовиться морально и физически к строгому периоду говения.

Фото: На Масленицу нельзя грустить и ссориться (pixabay.com)

Что нельзя есть на Масленицу и что разрешено

Масленица - настоящий "праздник живота". На протяжении 7 дней принято печь блины с различными солеными и сладкими начинками, но стоит помнить и об определенных правилах в подборе блюд:

Запрещено готовить угощения из мяса. Неделя перед Великим постом поэтому и называется мясопустной.

А вот блюда из молока, сыр, яйца, масло можно смело использовать в приготовлении лакомств.

Традиционной начинкой для блинчиков считается икра, также можно готовить блюда из рыбы.

К соленым блинам подают квашеные овощи или соленья, а к сладким блинчикам - мед, варенье, сиропы, сгущенку.

Фото: На Масленицу пекут много блинов (pixabay.com)

По примете, чем больше блинов хозяйка испечет на Масленицу, тем более удачным для семьи будет весь следующий год.

Можно ли работать на Масленицу

Никаких запретов на выполнение любых видов работ на Масленицу нет. Наоборот, гостей нужно встречать в убранном доме, готовить блины можно каждый день.

Также считается, что в праздничный период необходимо избавляться от старых вещей. Такой ритуал привлекает в дом новое.

Последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) нужно посвятить отдыху и веселью, попросить прощения у близких и самому простить все обиды.

Фото: На Масленицу сжигают чучело зимы (pixabay.com)

Нельзя забывать, что Масленица - праздник встречи весны. Он заканчивается сожжением соломенного чучела, которое символизирует зимние холода. Поэтому в воскресный день стоит сходить на праздничное гуляние, поводить хороводы и проводить зиму в хорошем настроении.

Кстати, попробуйте приготовить оригинальные блины на Масленицу по рецепту победительницы кулинарного шоу МастерШеф.

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Видео: РБК-Украина