Масленица 2019: что категорически запрещено делать

На Масленицу нельзя готовить блюда из мяса
Масленица 2019 отмечается с 4-го по 10 марта. Каждый праздничный день имеет свои правила и запреты. Что нельзя делать на Масленицу, какие блюда не стоит подавать гостям и как правильно встречать весну - расскажем далее.
Все запреты Масляной недели связаны с приближающимся постом, который у православных христиан начнется сразу после праздника - 11 марта. За неделю до Пасхального поста верующие начинают готовиться морально и физически к строгому периоду говения.
Масленица - настоящий "праздник живота". На протяжении 7 дней принято печь блины с различными солеными и сладкими начинками, но стоит помнить и об определенных правилах в подборе блюд:
По примете, чем больше блинов хозяйка испечет на Масленицу, тем более удачным для семьи будет весь следующий год.
Никаких запретов на выполнение любых видов работ на Масленицу нет. Наоборот, гостей нужно встречать в убранном доме, готовить блины можно каждый день.
Также считается, что в праздничный период необходимо избавляться от старых вещей. Такой ритуал привлекает в дом новое.
Последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) нужно посвятить отдыху и веселью, попросить прощения у близких и самому простить все обиды.
Нельзя забывать, что Масленица - праздник встречи весны. Он заканчивается сожжением соломенного чучела, которое символизирует зимние холода. Поэтому в воскресный день стоит сходить на праздничное гуляние, поводить хороводы и проводить зиму в хорошем настроении.
Кстати, попробуйте приготовить оригинальные блины на Масленицу по рецепту победительницы кулинарного шоу МастерШеф.
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Видео: РБК-Украина