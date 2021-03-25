Маски нужно носить даже на улице: украинский ученый сделал заявление

Ношение масок на улице в Украине имеет смысл. Британский штамм особо быстро распространяется и заразен, поэтому маски на лице могут предотвратить заражение.

"Меня, конечно, закидают тапками, но я считаю, что имеет. Дело в том, что британский штамм намного более заразен, чем "дикий" прошлогодний. Он передается существенно легче и даже мимолетные контакты с носителем сейчас в разы опаснее, чем раньше", - сообщил Есилевский.

Ученый считает, что даже на улице у нас есть шанс заразиться от потенциально больного человека.

"Во-первых, на оживленной улице невозможно держать дистанцию в пресловутые 1.5 м. За пару минут на вас успеют дыхнуть с десяток человек с достаточно близкого расстояния. Да, контакты мимолетные, по паре секунд, но их много. При такой фоновой заболеваемости как у нас сейчас, вероятность быть "обдышанным" носителем весьма существенна", - высказался эксперт.

Также ученый считает, что уличная торговля также представляет собой опасность, ведь люди, покупая товар могут заразиться в очереди.

"Все это очень сильно усугубляется уличной торговлей - в очереди за яблоками у придорожного лотка вероятность заражения не особо отличается от очереди в магазине, но у лотка все без масок. Во-вторых, если маски обязательны внутри помещений и не обязательны снаружи, то образуются "буферные зоны" у дверей, в которых люди останавливаются, чтобы снять или надеть маску. Любая остановка потока - это скопление людей", - считает Есилевский.

Во время прогулки в одиночестве в парке маска не нужна, говорит ученый.

"Но тут ключевое слово - в одиночестве. Киевские парки в выходные ничем не отличаются по плотности потока людей от оживленной улицы", - написал Есилевский.