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Карантин в Киеве: в аптеках уже нет средств от коронавируса

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 16:59
Карантин в Киеве: в аптеках уже нет средств от коронавируса
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В аптеках Киева закончились даже спирт и марля

Коронавирус в Украине привел к масштабной панике среди населения. Киевляне срочно направились в аптеки и скупили все возможные средства защиты – от марли до спирта и антисептиков. Об этом в комментарии STYLER рассказала киевлянка Ирина.

"По состоянию на 9 утра даже спирта не было, я уже не говорю про антисептики", - сказали в одной из аптек. На уточняющий вопрос о том, когда могут быть поставки, фармацевт ответила, что возможно завтра. Аналогичная ситуация еще в нескольких аптеках. Одна закрывается, во второй ожидают антисептики в среду", - рассказала Ирина.

Отмечается, что в связи с ожесточением карантина в Киеве, жители столицы смели с полок аптек все спиртовые растворы, марлю и антисептики.

"На данный момент в аптеках нет спирта, марли, антисептиков. В одной из аптек есть хлор что-то там, но он не спиртовой. Фармацевт сказала, что от вируса не поможет, просто убивает бактерии. Когда будут поставки - ни в одной из аптек не знают. Фурацилина тоже нет", - добавила она.

В ведущей сети аптек добавили, что средств профилактики нет даже на складах оптовых компаний.

"На складах нет, на оптовых фирмах нет", - сказала фармацевт в ответ на вопрос, когда будут антисептики", - отметила Ирина.

В очередях за средствами профилактики находятся преимущественно пенсионеры.

"В очереди в основном пенсионеры, они смеются над этим всем, говорят, что бред. Не соблюдают дистанцию и кашляют", - добавила киевлянка.

Стоит отметить, что с начала запрета на вывоз средств профилактики от коронавируса из Украины респираторные маски стали одним из самых популярных контрабандных товаров. Государственная пограничная служба пресекла попытку вывезти из Украины 135 тысяч медицинских масок разных видов. Более того, впервые именно этот вид товара побил по популярности сигареты.

"Такой вот бизнес на коронавирусе. Если бы пешие переходы работали, убежден, мы бы увидели и "маско- пиджаков". Напоминаю, что Правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, в перечень которых входят медицинские маски", - рассказал глава ведомства Максим Нефедов у себя в Facebook.

Карантин в Киеве: в аптеках уже нет средств от коронавируса

Скриншот (facebook.com/max.nefyodov)

Напомним, что коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.

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