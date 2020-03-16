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Торговка соліннями продає маски від коронавируса біля метро "Лісова" (відео)

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 20:44
Торговка соліннями продає маски від коронавируса біля метро "Лісова" (відео)
У Києві наживаються на українцях через коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Через карантин і коронавірус у столиці почали продавати маски прямо біля метро

У Києві введено карантин і в аптеках практично зникли всі засоби захисту і для дезінфекції. Але як повідомляють жителі столиці, маски для обличчя були викуплені спекулянтами й тепер їх, як гарячі пиріжки продають прямо біля станцій метро.

Як розповіла у коментарі для Styler мешканка Києва Світлана, біля метро Лісова вона зафіксувала жінку, яка продавала маски за ціною від 20 гривень за штуку. Спекулянтка вигукувала: "Противірусні маски беремо!" на кшталт гарячих пиріжків. Місце продажу – біля ринку.

Жінку спробували зняти на відео, але вона побачила камеру і почала кликати Колю на допомогу. Варто відзначити, що масок у жінки було багато і вона ґрунтовно підготувалася до продажу, бо для роботи жінка використовувала манекен, на який також одягла маску.

У Києві спекулянти наживаються на українцях через карантин

Ціна маски не зупиняла жителів, хоча в реальності звичайна біла маска коштує від 2 гривень. Також покупців не зупиняло те, що максі були у звичайному пакеті, без будь-якого упаковування.

Як стверджують місцеві жителі, жінка з масками стоїть біля метро з самого ранку. А ось в навколишніх аптеках немає ні масок, ні марлі, ні антисептиків.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві з аптек зникли маски, спирт і антисептики.

"На цей момент в аптеках немає спирту, марлі, антисептиків. В одній з аптек є хлор щось там, але він не спиртовий. Фармацевт сказав, що від вірусу не допоможе, просто вбиває бактерії. Коли будуть постачі - ні в одній з аптек не знають. Фурациліну теж немає", - розповіли кияни.

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