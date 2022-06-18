Эта маска подарит вам роскошные густые волосы: простой домашний рецепт
Красивые волосы - это залог хорошего и здорового вида. Состояние ваших волос прямопропорционально зависит от самочувствия человека. Ведь стресс, вредное питание, недостаток витаминов и нехватка воды могут превратить роскошную шевелюру в ломкие, редкие волосы.
Попробуйте эту действенную банановую маску из молока и меда, которую легко приготовить дома. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Лікар у кишені".
Эта простая маска сможет быстро восстановить тусклые и ломкие волосы. Также ее можно наносить на окрашенные волосы.
Маска для волос с бананом
Для приготовления такой маски вам понадобятся:
- 1 банан,
- 2 столохих ложки меда,
- 100 мл молока.
Все компоненты нужно хорошо смешать в блендере, чтобы банан превратился в густую массу.
После приготовления нанесите маску на волосы, наденьте полиэтиленовую шапочку и держите 30 минут.
Смывать можно с шампунем.
Применять такую маску нужно лишь 1 раз в неделю.
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