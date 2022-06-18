Ця маска подарує вам розкішне густе волосся: простий домашній рецепт

Красиве волосся - це запорука гарного і здорового вигляду. Стан вашого волосся прямопропорційно залежить від самопочуття людини. Адже стрес, шкідливе харчування, нестача вітамінів і нестача води можуть перетворити розкішну шевелюру в ламке, рідке волосся.

Спробуйте цю дієву бананову маску з молока і меду, яку легко приготувати вдома. Рецепт був опублікований в Telegram-каналі "Лікар у кишені".

Ця проста маска зможе швидко відновити тьмяне і ламке волосся. Також її можна наносити на фарбоване волосся.

Маска для волосся з бананом

Для приготування такої маски вам знадобляться:

1 банан,

2 столові ложки меду,

100 мл молока.

Всі компоненти потрібно добре змішати в блендері, щоб банан перетворився в густу масу.

Після приготування нанесіть маску на волосся, надіньте поліетиленову шапочку і тримайте 30 хвилин.

Змивати можна з шампунем.

Застосовувати таку маску потрібно лише 1 раз в тиждень.