Ця маска подарує вам розкішне густе волосся: простий домашній рецепт
Красиве волосся - це запорука гарного і здорового вигляду. Стан вашого волосся прямопропорційно залежить від самопочуття людини. Адже стрес, шкідливе харчування, нестача вітамінів і нестача води можуть перетворити розкішну шевелюру в ламке, рідке волосся.
Спробуйте цю дієву бананову маску з молока і меду, яку легко приготувати вдома. Рецепт був опублікований в Telegram-каналі "Лікар у кишені".
Ця проста маска зможе швидко відновити тьмяне і ламке волосся. Також її можна наносити на фарбоване волосся.
Маска для волосся з бананом
Для приготування такої маски вам знадобляться:
- 1 банан,
- 2 столові ложки меду,
- 100 мл молока.
Всі компоненти потрібно добре змішати в блендері, щоб банан перетворився в густу масу.
Після приготування нанесіть маску на волосся, надіньте поліетиленову шапочку і тримайте 30 хвилин.
Змивати можна з шампунем.
Застосовувати таку маску потрібно лише 1 раз в тиждень.
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