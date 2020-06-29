Маска з лопуха: як кияни дотримуються карантину в метро (фото)

У метро Києва помітили жінку з маскою з лопуха (фото: РБК-Україна)

У мережі показали фото з київського метрополітену в карантин

В Україні продовжує діяти карантин і багато обмежень ніхто не відміняв. Звичайно, маска в громадських місцях та соціальна дистанція обов'язкові. Деякі кияни знаходять різні способи, щоб привернути до себе увагу. Так, наприклад, у столичній підземці звернули увагу на недотримання карантину. Одна жінка в метро була зовсім без маски, а інша прикріпила на обличчя лист лопуха.

Фотографію жінок опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Максимальний рівень захисту", - іронічно підписали знімок.

Як у метро Києва дотримуються карантину (фото: Київ Оперативний)

Українці в коментарях відреагували на фотографію і зазначили, що це неприпустимо, інші місцеві жителі пожартували, що маска зроблена з екологічно чистих матеріалів.

Одна з подорожником, інша без маски! Це так по-нашому.

Раніше лопух використовували по іншому...

Це з тої палати, що на минулого тижню з мітлою ходили по вагонах?

Еко маска.

Краще б обмотала голову, в ній походу таракани перегрілись.

Зате екологічно чистий...

Як ми раніше писали, у київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах (відео).

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Автор: Людмила Жукова