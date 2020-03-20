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Коронавирус в Украине: чем можно заменить маску и закрыть лицо

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 08:29
Коронавирус в Украине: чем можно заменить маску и закрыть лицо
Как защититься от коронавируса (фото: РБК-Украина)

Инфекционист рассказал, как защититься от коронавируса без маски

Коронавирусом в Украине инфицирован уже 21 человек, трое из них умерли. Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов отметил, что медицинская маска должна быть на лице в профилактических целях, если вы выходите на улицу, но если ее у вас нет, ее можно сделать из подручных средств.

"Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом", - сообщил медик.

Но такую "защиту" можно использовать не более двух часов. По словам врача, пропитывать маски антисептиками совсем не нужно, как об этом пишут в соцсетях.

Нужно помнить, что слизистая нуждается в защите, поэтому важно также защитить глаза. Для этого медик рекомендует надевать очки без диоптрий либо специальные медицинские очки.

"Можно надевать "нулевые" очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза", – добавил Викулов.

Напомним, в Минздраве подтвердили инфицирование еще троих людей в Украине. Всего 19 марта стало известно о пяти новых случаях: Киев (1), Житомир (1), Днепропетровская (2), Ивано-Франковская (1) области.

Как мы ранее писали, медики рассказали, помогут ли медицинские маски от коронавируса.

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