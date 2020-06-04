Илон Маск запустил в космос еще одну ракету: взрывное видео

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту новую, уже восьмую партию из 60-ти интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками на борту успешно стартовала 4 июня в 4:25 по киевскому времени с мыса Канаверал.

Взрывное видео и информацию про запуск разместила пресс-служба SpaceX в Twitter. После запуска ракета успешно вернулась на Землю, приземлившись на платформу SpaceX в Атлантическом океане.

Запуск Falcon 9 с мыса Канаверал (видео: twitter.com/SpaceX)

Интересно, что платформа носит оригинальное название "Just Read the Instructions" ("Просто прочитай инструкцию").

Ракета Falcon 9 приземлилась на платформу "Just Read the Instructions" (видео: twitter.com/SpaceX)

На орбите Starlink будут использовать бортовые ионные двигатели для перемещения на рабочую высоту в 550 км над планетой. Эта миссия станет частью глобальных замыслов Илона Маска обеспечить высокоскоростное интернет-покрытие по всей планете. Сейчас на орбите уже работают 480 таких спутников.

Развертывание спутников на орбите (видео: twitter.com/SpaceX)

В планах миллиардера и изобретателя запустить в ближайшем будущем 12 тысяч Starlink. Первые запуски состоялись в мае и ноябре 2019-го.

Напомним, что 30 мая корабль Crew Dragon с двумя астронавтами успешно совершил полет и на следующий день состыковался с Международной космической станцией. Этим Илон Маск утер нос "Роскосмосу", а РФ понесла миллионные, а в перспективе миллиардные убытки.

А уже в течение четырех лет Илон Маск обещает покорить Луну. Глава SpaceX сказал, что ему уже не терпится осуществить еще и эту мечту.

К слову, видео, как Маск поет про Землю в иллюминаторе недавно взорвало сеть.

Ранее в "Роскосмосе" отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС.