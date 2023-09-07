Маск таємно відключав Starlink над Кримом під час операції українських військ, - CNN

Навіщо Маск відключив Starlink

Як стверджує Айзексон, Ілон Маск не був у захваті від того, що його системи Starlink використовуються для військових операцій. Тому він дав таку таємну команду своїм інженерам.

Підводні українські дрони після відключення Starlink, начинені вибухівкою, наблизилися до російських кораблів, втратили зв'язок та просто прибилися до берега.

Причиною такого рішення став страх, що Росія може відповісти за напад на Крим із застосуванням ядерної зброї. Маск поспілкувався з високопосадовцями та почав панікувати.

Побоювання мільярдера у Криму не підтвердилися, він навіть назвав цю ситуацію "міні-Перл-Харбор".

Але, за словами Айзексона, цей епізод показує делікатне становище, в якому опинився Маск під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мільярдеру мимоволі довелося стати якимось посередником, якого американські чиновники не змогли проігнорувати.

Що відомо про Starlink в Україні

У 2022 році Росія порушила роботу систем зв'язку України та Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX на мільйони доларів. І ці термінали мали велике значення для військових операцій.

Але коли Україна почала використовувати Starlink для своїх наступальних операцій, Ілон Маск почав сумніватися у своєму рішенні.

"Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитись Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами", - сказав Маск.

Незабаром після цього мільярдер мав розмову з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі та послом Росії у США. І водночас міністр Михайло Федоров просив Маска відновити зв'язок.

Але генеральний директор виробника автомобілів Tesla сказав, що хоч його і вразив дизайн підводних дронів, включати супутникове покриття для Криму він не стане, оскільки "Україна зараз заходить надто далеко і може зазнати стратегічної поразки".

Скандал через оплату за Starlink

На додаток, на тлі цієї ситуації вибухнув і новий скандал - хто платитиме за термінали Starlink. За словами Маска, його компанія витратила десятки мільйонів власних грошей на відправку супутникового обладнання до України. Компанія повідомила Пентагону, що далі рахунки не сплачуватимуть.

Після шуму, який здійнявся у ЗМІ та соцмережах, Маск написав у Twitter: "Та чорт із ним…ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України".

За словами Айзексона, таке рішення Маска розлютило президента SpaceX Гвінна Шотвелла. Нібито Шотвеллу Пентагон вже приготував чек на 145 млн доларів, але через рішення Маска компанія їх не отримає.

Однак пізніше SpaceX уклала угоду з урядом США та Європи про оплату ще 100 000 супутникових систем для України на початку 2023 року.

На цей момент Ілон Маск та SpaceX на запити CNN не відповіли.