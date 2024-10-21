Маша Полякова чесно відповіла, чи отримує гроші від батьків на розвиток музичної кар'єри

Маша Полякова прокоментувала свою кар'єру

Дівчина вже записала пісню під псевдонімом Mary poppers та випустила до неї кліп. На його зйомки пішло близько тисячі доларів. Артистка підкреслила, що це досить бюджетний варіант. Батьки спонсорують її прагнення на 50 відсотків, "як пощастить", зазначає сама Маша.

"50 на 50, як пощастить - можуть допомогти, а можуть і ні. Кліп обійшовся зовсім недорого - близько тисячі доларів, що для кліпу є дуже бюджетним варіантом", - говорить вона.

Також Полякова-молодша озвучила перші труднощі, з якими вже встигла зіштовхнутися на своєму творчому шляху.

"По-перше, це дуже дорого, а по-друге - це, напевно, команда. Рідко можна знайти людей, які все робитимуть ідеально, розумітимуть тебе з півслова, і між вами не буде сварок", - пояснила Марія.

Маша Полякова зі своєю зірковою мамою Олею Поляковою (фото: instagram.com/marypoppers1)

Старша донька відомої співачки поєднує навчання у вищому навчальному закладі за кордоном і в Україні. Вона навчається на композитора в консерваторії імені Чайковського, а за кордоном - у коледжі Берклі в Британії. Там музичний напрям обирається вже після першого курсу.

"Я навчаюся на композитора в консерваторії імені Чайковського, а за кордоном - це коледж Берклі. На першому курсі навчаєшся всього, а потім вони дивляться, куди краще тебе направити. Ти, звісно, можеш вибрати сам, але вони пропонують напрям, де, на їхню думку, ти будеш себе класно відчувати", - розповіла дівчина.

Маша Полякова розпочала музичну кар'єру (фото: instagram.com/marypoppers1)

Нагадаємо, Марія також має молодшу сестру Алісу, яка нещодавно повернулася додому з Британії, куди виїхала через повномасштабну війну. Дівчинка не приховувала, що розлука з рідними та перебування в чужій країні були для неї справжнім випробуванням, тому вона вмовила зіркову матусю повернути її назад на Батьківщину, попри можливу небезпеку.