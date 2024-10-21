Маша Полякова честно ответила, получает ли деньги от родителей на развитие музыкальной карьеры

Маша Полякова прокомментировала свою карьеру

Девушка уже записала песню под псевдонимом Mary poppers и выпустила к ней клип. На его съемки ушло около тысячи долларов. Артистка подчеркнула, что это достаточно бюджетный вариант. Родители спонсируют ее стремление на 50 процентов, "как повезет", отмечает сама Маша.

"50 на 50, как повезет - могут помочь, а могут и нет. Клип обошелся совсем недорого - около тысячи долларов, что для клипа является очень бюджетным вариантом", - говорит она.

Также Полякова-младшая озвучила первые трудности, с которыми уже успела столкнуться на своем творческом пути.

"Во-первых, это очень дорого, а во-вторых - это, наверное, команда. Редко можно найти людей, которые будут делать все идеально, будут понимать тебя с полуслова, и между вами не будет ссор", - объяснила Мария.

Маша Полякова со своей звездной мамой Олей Поляковой (фото: instagram.com/marypoppers1)

Старшая дочь известной певицы объединяет обучение в высшем учебном заведении за границей и в Украине. Она учится на композитора в консерватории имени Чайковского, а за границей - в колледже Беркли в Британии. Там музыкальное направление выбирается уже после первого курса.

"Я учусь на композитора в консерватории имени Чайковского, а за границей - это колледж Беркли. На первом курсе учишься всему, а потом они смотрят, куда лучше тебя направить. Ты, конечно, можешь выбрать сам, но они предлагают направление, где, на по их мнению, ты будешь себя классно чувствовать", - рассказала девушка.

Маша Полякова начала музыкальную карьеру (фото: instagram.com/marypoppers1)

Напомним, Мария также имеет младшую сестру Алису, которая недавно вернулась домой из Британии, куда выехала из-за полномасштабной войны. Девочка не скрывала, что разлука с родными и пребывание в чужой стране были для нее настоящим испытанием, поэтому она уговорила звездную маму вернуть ее обратно на Родину, несмотря на возможную опасность.