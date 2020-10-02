Маша Фокина отреагировала на увольнение своего дедушки: в твоей жизни он джокер

Витольд Фокин с внучкой Машей (Фото: facebook.com/masha fokina)

Внучка Витольда Фокина отреагировала на скандал со своим дедом

Актриса и модель Мария Фокина отреагировала на скандал со своим дедушкой и его увольнение из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Она разместила на своей странице в Instagram фото с Витольдом Фокиным и написала несколько слов в поддержку родственника.

Девушка отметила, что люди на улицах ее останавливают и передают теплые слова для Витольда Фокина.

"Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!" – написала на своей странице Мария Фокина.

В комментариях девушке написали много слов поддержки и порекомендовали не обращать внимание на хейтеров.

Ваш дед кремень! Дай бог еще много лет жизни!

Крепкого здоровья дедушке и долгих лет! Умнейший, самодостаточный и смелый человек!

У него есть еще порох в пороховнице!

Машенька, береги дедушку, оба классные. Респект!

Твой дед в любом случае – легенда, и в твоей жизни он джокер, береги себя и цени годы деда.

Стоит отметить, ранее Маша Фокина заявляла о том, что это она познакомила дедушку с главой Офиса президента Андреем Ермаком и якобы именно это повлияло на то, что Витольда Фокина включили в состав украинской делегации в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Однако Витольд Фокин эту информацию опроверг.

Из состава делегации Фокина вывели из-за его высказываний о том, что он не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе и что на востоке нашей страны воюют наемники из 30 стран. Это вызвало волну возмущения среди украинцев и в сети отметили, что Витольду Фокину давно пора на заслуженный отдых.