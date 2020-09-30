Украинцы об увольнении Фокина: это какой выпуск "Квартала 95"?

Витольда Фокина вывели из группы ТКГ (фото: obozrevatel.com)

Украинцы отреагировали на увольнение Фокина с должности первого главы заместителя делегации

Витольда Фокина вывели из состава делегации Украины в ТКГ, а также он уволен с поста заместителя главы делегации. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский в связи со скандальными высказываниями 87-летнего Фокина. Он заявлял, что совсем не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе. Также он говорил, что в Донецкой области воюют наемники из 30 стран мира. Такими речами он вызвал небывалую волну возмущения среди украинцев.

В сети разгорелся настоящий скандал из-за мыслей тогда еще заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. Украинцы написали, что Витольду Фокину пора уже отдыхать в его почтенном возрасте, а не позорится перед людьми, заявляя такие вещи. Некоторые граждане изумились и шутят в сети о том, какой же это выпуск "Квартала95".

Фокину нужно отдыхать, отдыхать, а не заниматься политикой.

Його ще тре вивести під руки за межі України.

Зеленский теперь вывел Фокина из игры, думая,что получит лишние балы перед выборами. Придет время и Ермак расскажет кто и что собой представляет Зеленский.

Это какой выпуск квартала 95?

Кстати, очень многие украинцы шутят, куда же теперь внучка Фокина (украинская певица) денет дедушку. Как известно, в интервью Кате Осадчей певица Маша Фокина рассказывала, что это она познакомила своего деда с Андреем Ермаком, а он в свою очередь "подсобил" дедушке должность в ТКГ по Донбассу.

Ну і куда тепер Машка діда діне?

А Маша на Андрюшу не образиться?

Тепер буде Маші казки про солом'яного бичка розповідать.

Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак поддержал исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, несмотря на дружбу с Машей Фокиной.

Как мы ранее писали, Фокин впервые прокомментировал скандальные слова внучки.

Ранее мы сообщали о том, что в сети вспомнили курьезное видео, как внучка Фокина рассказала о Ленине из Пизании.