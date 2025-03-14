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Маша Єфросиніна "засвітила" ніжки в сукні за 30 тисяч та ефектних чоботах (фото)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ведуча Маша Єфросиніна зачарувала підписників розкішним образом. Вона позувала у модній сукні шоколадного кольору та стильних високих чоботах, які підкреслили її ніжки.

Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Маші.

Для фотосесії Євросиніна обрала довгу сукню Butterfly шоколадного кольору від бренду The body wear. Вона має рюші вздовж декольте, рукавів і подолу, що створює драматичний та водночас ніжний образ. Доповнила свій "лук" зірка довгими чоботами такого ж відтінку, чим додала зухвалості та гармонійності наряду.

"Хто вважає, що мені треба частіше носити сукні?" - кокетливо підписала світлини ведуча.

Маша Єфросиніна в сукні за 30 тисяч грн (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як на образ Маші відреагували в мережі

Користувачі із захватом оцінили модний образ та одразу "засипали" компліментами.

  • "Ой, гарно! Ви прикрашаєте цю сукню своєю красою! Пощастило їй з вами".
  • "Жінка в сукні - це завжди вау".
  • "Просто ці шикарні ніжки в штанах - "просто ноги".
  • "Сукня просто з цими чоботами - підпал".
  • "Ви дуже гарна! Так пасують сукні!"
  • "Ви в сукні дуже сексі!"

Скільки коштує сукня Маші Євросиніної

Максісукня вироблена ​зі стовідсоткового шовку. Вона поєднує у собі витонченість та сміливість, а також підкреслює силует. Вартість такого наряду сягає понад 30 тисяч гривень. 

Маша Єфросиніна в сукні Butterfly (колаж: РБК-Україна)

Як носити максісукні

Максісукні залишаються в тренді у 2025 році. Варіанти з рюшами, розрізами чи драпіруванням стануть прекрасним доповненням весняно-літнього гардероба.

Найкраще обирати сукні з натуральних атласних чи шовкових тканин. Вони створюють елегантний і жіночний образ, який чудово підходить для урочистих та повсякденних виходів. 

Довгі сукні прекрасно поєднуються з чоботами, босоніжками, масивними кросівками, короткими шкіряними куртками та жакетами.

Які сукні носить Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша - українська телеведуча та громадська діячка. У свої 45 років за плечима має десятки успішних проєктів, займається розвитком особистого YouTube та є співзасновницею фонду з протидії домашньому насильству й з реабілітації жінок і дітей, постраждалих від війни. 

Раніше Єфросиніна поділилася секретами власної краси. Вона розповіла, що саме допомагає їй виглядати молодо без радикальних втручань. Зірка впевнена: доглядова косметологія та правильний підхід до життя - запорука щасливого та комфортного життя.

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