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Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина

Понеділок 12 травня 2025 11:10
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Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна здивувала шанувальників новим експериментом із зовнішністю. Її перевтілення вже встиг оцінити 10-річний син Олександр.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ведучої.

Так, вона вийшла в Stories і вирішила поекспериментувати з кольором волосся.

Цього разу телезірка обрала для виступу брючний костюм біло-молочного кольору з накладними кишенями. А доповнити свій "лук" вона вирішила перукою з рудим кучерявим волоссям, а також масивними кліпсами.

"У такий день", - підписала вона фото.
Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина
Єфросиніна показалася з новою зачіскою (скриншот)

Потім вона записала відео в цьому несподіваному образі зі своїм сином Олександром.

"Як я тобі, синочку?" - запитала Єфросиніна.

"Залишиш цей колір?" - зазначив син телеведучої.
Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина
Маша Єфросиніна із сином (скриншот)

"Залишити так? Як ти думаєш, що скажуть люди, які завтра побачать мене на концерті? Скажуть, що у мене дах поїхав?" - з гумором запитала вона.
Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина
Єфросиніна змінила імідж (скриншот)

На що Олександр відповів, що йому подобається така мама.

"Клас!" - зазначив син ведучої.
Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина
Маша Єфросиніна здивувала новим кольором волосся (скриншот)

Зазначимо, що телеведуча не вперше експериментує для зйомок із зачісками та кольором волосся. Так, нещодавно натхненна перевтіленням Моніки Белуччі в улюбленому фільмі "Малена", Єфросиніна стала блондинкою.
Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина
Єфросиніна в образі блондинки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, що Маша Єфросиніна вже багато років, крім кар'єри ведучої, бере участь у соціальних проєктах.

Влітку 2014 року розпочала співпрацю з фондом "Твоя Опора", дії якого спрямовані на допомогу дітям і сиротам, які мають проблеми зі здоров'ям. Разом із фондом Єфросиніна створила проєкт Charity weekend - це цикл зустрічей, тематичних заходів, майстер-класів та інтерв'ю з відомими людьми.

У 2020 році заснувала громадську організацію "Фонд Маша" для допомоги жінкам і дітям.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Єфросиніна постійно організовує збори для потреб ЗСУ.

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