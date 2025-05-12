Маша Єфросиніна вразила яскравим перевтіленням: новий колір волосся та реакція сина
Відома телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна здивувала шанувальників новим експериментом із зовнішністю. Її перевтілення вже встиг оцінити 10-річний син Олександр.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ведучої.
Так, вона вийшла в Stories і вирішила поекспериментувати з кольором волосся.
Цього разу телезірка обрала для виступу брючний костюм біло-молочного кольору з накладними кишенями. А доповнити свій "лук" вона вирішила перукою з рудим кучерявим волоссям, а також масивними кліпсами.
"У такий день", - підписала вона фото.
Єфросиніна показалася з новою зачіскою (скриншот)
Потім вона записала відео в цьому несподіваному образі зі своїм сином Олександром.
"Як я тобі, синочку?" - запитала Єфросиніна.
"Залишиш цей колір?" - зазначив син телеведучої.
Маша Єфросиніна із сином (скриншот)
"Залишити так? Як ти думаєш, що скажуть люди, які завтра побачать мене на концерті? Скажуть, що у мене дах поїхав?" - з гумором запитала вона.
Єфросиніна змінила імідж (скриншот)
На що Олександр відповів, що йому подобається така мама.
"Клас!" - зазначив син ведучої.
Маша Єфросиніна здивувала новим кольором волосся (скриншот)
Зазначимо, що телеведуча не вперше експериментує для зйомок із зачісками та кольором волосся. Так, нещодавно натхненна перевтіленням Моніки Белуччі в улюбленому фільмі "Малена", Єфросиніна стала блондинкою.
Єфросиніна в образі блондинки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
До речі, що Маша Єфросиніна вже багато років, крім кар'єри ведучої, бере участь у соціальних проєктах.
Влітку 2014 року розпочала співпрацю з фондом "Твоя Опора", дії якого спрямовані на допомогу дітям і сиротам, які мають проблеми зі здоров'ям. Разом із фондом Єфросиніна створила проєкт Charity weekend - це цикл зустрічей, тематичних заходів, майстер-класів та інтерв'ю з відомими людьми.
У 2020 році заснувала громадську організацію "Фонд Маша" для допомоги жінкам і дітям.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Єфросиніна постійно організовує збори для потреб ЗСУ.
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