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Маша Ефросинина поздравила с 18-летием красавицу-дочь: "ты пришла в этот мир нелегко"

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 13:29
Маша Ефросинина поздравила с 18-летием красавицу-дочь: "ты пришла в этот мир нелегко" Фото: Маша Ефросинина редко показывает свою дочь (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой отмечает день рождения - 16 февраля ей исполнилось 18 лет.

На своей странице в Instagram звездная мама показала редкое фото Наны и трогательно поздравила ее.

Ефросинина опубликовала эффектный снимок именинницы, на котором та запечатлена в атласном синем мини-платье. Волосы девушки распущены, а на лице у нее нежный макияж.

Маша Ефросинина поздравила с 18-летием красавицу-дочь: &quot;ты пришла в этот мир нелегко&quot;

Фото: Маша Ефросинина покорила редким снимком дочки-красавицы Наны (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая душевно поздравила своего старшего ребенка, упомянув также о нынешней сложной ситуации в Украине и мире.

"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок! Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность… Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию - меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях!" - эмоционально написала Маша.

Также она посвятила Нане слова восхищения и поддержки.

"Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма.. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает! С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана", - заявила артистка.

Подписчики Ефросининой присоединились к поздравлениям и отметили, что Нана стала очень красивой девушкой.

Отметим, что она с детства не любит публичность и появляться в аккаунте мамы - та уважает решение дочки и публикует фото с ней очень редко и только с ее разрешения. А вот младший сын Александр - частый гость в публикациях Ефросининой.

Ранее мы сообщали, что Маша Ефросинина в одном белье дала советы украинкам, как полюбить и принять себя.

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Маша Ефросинина
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