ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маша Єфросиніна привітала з 18-річчям красуню-дочку: "ти прийшла в цей світ нелегко"

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 13:29
Маша Єфросиніна привітала з 18-річчям красуню-дочку: "ти прийшла в цей світ нелегко" Фото: Маша Єфросиніна рідко показує свою дочку (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Дочка української телеведучої Маші Єфросиніної відзначає день народження - 16 лютого їй виповнилося 18 років.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама показала рідкісне фото Нани і зворушливо привітала її.

Єфросиніна опублікувала ефектний знімок іменинниці, на якому та відображена в атласній синій міні-сукні. Волосся дівчини розпущене, а на обличчі у неї ніжний макіяж.

Маша Єфросиніна привітала з 18-річчям красуню-дочку: &quot;ти прийшла в цей світ нелегко&quot;

Фото: Маша Єфросиніна підкорила рідкісним знімком дочки-красуні Нани (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча душевно привітала свою старшу дитину, згадавши також про нинішню складну ситуацію в Україні та світі.

"Для мене 16.02 завжди було і буде першорядно днем твого народження, моє мишеня! Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі і твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість і безпринципність... Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки по святкуванню - мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям при таких новинах!" - емоційно написала Маша.

Також вона присвятила Нані слова захоплення і підтримки.

"Але я хочу, щоб світ знав, що у нього є така надзвичайно сильна і цілеспрямована дівчина, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його в бік добра і справедливості, любові і пацифізму.. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм вісімнадцятиріччям, моя прекрасна Нана", - заявила артистка.

Підписники Єфросиніної приєдналися до привітань і відзначили, що Нана стала дуже красивою дівчиною.

Відзначимо, що вона з дитинства не любить публічність та з'являтися в акаунті мами - та поважає рішення дочки і публікує фото з нею дуже рідко і тільки з її дозволу. А ось молодший син Олександр - частий гість у публікаціях Єфросиніної.

Раніше ми повідомляли, що Маша Єфросиніна в одній білизні дала поради українкам, як полюбити і прийняти себе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна
LITE
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023