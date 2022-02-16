Маша Єфросиніна привітала з 18-річчям красуню-дочку: "ти прийшла в цей світ нелегко"

Єфросиніна опублікувала ефектний знімок іменинниці, на якому та відображена в атласній синій міні-сукні. Волосся дівчини розпущене, а на обличчі у неї ніжний макіяж.

Фото: Маша Єфросиніна підкорила рідкісним знімком дочки-красуні Нани (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча душевно привітала свою старшу дитину, згадавши також про нинішню складну ситуацію в Україні та світі.

"Для мене 16.02 завжди було і буде першорядно днем твого народження, моє мишеня! Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі і твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість і безпринципність... Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки по святкуванню - мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям при таких новинах!" - емоційно написала Маша.

Також вона присвятила Нані слова захоплення і підтримки.



"Але я хочу, щоб світ знав, що у нього є така надзвичайно сильна і цілеспрямована дівчина, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його в бік добра і справедливості, любові і пацифізму.. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм вісімнадцятиріччям, моя прекрасна Нана", - заявила артистка.

Підписники Єфросиніної приєдналися до привітань і відзначили, що Нана стала дуже красивою дівчиною.

Відзначимо, що вона з дитинства не любить публічність та з'являтися в акаунті мами - та поважає рішення дочки і публікує фото з нею дуже рідко і тільки з її дозволу. А ось молодший син Олександр - частий гість у публікаціях Єфросиніної.