UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні: що трапилось з телеведучою

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Маша Єфросиніна потрапила до лікарні. За словами зірки, її стан погіршився внаслідок перенавантаження нервової системи й виснаження організму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ведуча поскаржилася на погане самопочуття

Єфросиніна опублікувала фото з крапельницею. Вона пожартувала, що була впевнена, що таким чином вона повеселить підписників, адже крапельниця в нозі. 

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак фоловери навпаки почали переживати за свого кумира і засипати Марію питаннями про її стан.

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочеш мати тотальну перекличку з друзями - публікуй себе з крапельницею. З одного боку мені дуже соромно, що я стільки людей змусила турбуватися, а з іншого - зовсім не соромно. Я хотіла просто повеселити підписників. Мовляв, крапельниця в нозі, тому що вени не ті", - розповіла Єфросиніна.

Знаменитість каже, що організм сильно виснажений, саме тому вона вимушена відновлюватися за допомогою лікарів.

До того ж ведуча поділилася, що перегляне свої пріоритети та намагатиметься дотримуватися правильного режиму дня задля здорового імунітету.

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мій стрес дається взнаки, на жаль. Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі", - написала вона.

Також Маша назвала себе залізною жінкою, зазначивши, що вона потребує трохи заліза венами, повернення в медитацію, спорт та якісний сон.

Раніше ми розповідали, що зірка "Емілі у Парижі" потрапила у реанімацію.

Також популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніналікарнізвезды шоу-бизнеса