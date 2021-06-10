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MARUV жестко раскритиковали за новое видео: вульгарщина и безвкусица

Автор: Styler

MARUV показала поклонникам отрывок своего нового видео с участием шоу-балета. В ролике популярная украинская певица и танцовщицы одеты в красные вызывающие наряды и соблазнительно двигаются.

Данное видео MARUV опубликовала в Instagram.

На артистке был полупрозрачный наряд и туфли на огромных каблуках. Вместе с танцовщицами она продемонстрировала откровенные движения, которые не всем пришлись по нраву.

В комментариях у певицы спросили, когда она представит что-то, кроме откровенных нарядов и одинаковых танцевальных движений.

  • Когда мы увидим что-то другое кроме стрипух?
  • Обидно что дети смотрят тоже!!!
  • Вульгарщина и безвкусица;
  • Одни и те же танцевальные связки из клипа в клип;
  • Становится скучно;
  • Разврат;
  • Одно и тоже;
  • Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может что-то новенькое? Не?
  • Смотреть тошно!
  • Красиво конечно, но одно и тоже, оскомину набили твои раскорячивания и твоих подружек.

Напомним, MARUV выступила на концерте в России. Артистка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show.

Мы также писали о том, что полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Из одежды на них были сценические костюмы в стиле БДСМ.

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