MARUV жестко раскритиковали за новое видео: вульгарщина и безвкусица

MARUV показала поклонникам отрывок своего нового видео с участием шоу-балета. В ролике популярная украинская певица и танцовщицы одеты в красные вызывающие наряды и соблазнительно двигаются.
Данное видео MARUV опубликовала в Instagram.
На артистке был полупрозрачный наряд и туфли на огромных каблуках. Вместе с танцовщицами она продемонстрировала откровенные движения, которые не всем пришлись по нраву.
В комментариях у певицы спросили, когда она представит что-то, кроме откровенных нарядов и одинаковых танцевальных движений.
Напомним, MARUV выступила на концерте в России. Артистка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show.
Мы также писали о том, что полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Из одежды на них были сценические костюмы в стиле БДСМ.