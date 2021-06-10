RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

MARUV жорстко розкритикували за нове відео: вульгарщина і несмак

Автор: Styler

MARUV показала шанувальникам уривок свого нового відео за участю шоу-балету. У ролику популярна українська співачка і танцівниці одягнені в червоні вбрання і спокусливо рухаються.

Дане відео MARUV опублікувала в Instagram

На артистці був напівпрозорий наряд і туфлі на величезних підборах. Разом з танцівницями вона продемонструвала відверті рухи, які не всім припали до вподоби.

У коментарях у співачки запитали, коли вона представить щось, крім відвертих нарядів і однакових танцювальних рухів.

  • Коли ми побачимо щось інше крім стріпух?
  • Прикро що діти дивляться також!!!
  • Вульгарщина і несмак;
  • Одні і ті ж танцювальні зв'язки з кліпу в кліп;
  • Стає нудно;
  • Розпуста;
  • Одне і теж;
  • Як уже набридли ці рогатки постійні в кліпах. Одні і ті ж пози, костюми. Може щось новеньке? Нє?
  • Дивитися нудно!
  • Красиво звичайно, але одне і теж, оскому набили твої твнці і твоїх подружок.

Нагадаємо, MARUV виступила на концерті в Росії. Артистка поїхала в Санкт-Петербург, щоб виступити на Big Love Show.

Ми також писали про те, що напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику. З одягу на них були сценічні костюми в стилі БДСМ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України шоубизMARUV