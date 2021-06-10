MARUV жорстко розкритикували за нове відео: вульгарщина і несмак

MARUV показала шанувальникам уривок свого нового відео за участю шоу-балету. У ролику популярна українська співачка і танцівниці одягнені в червоні вбрання і спокусливо рухаються.

На артистці був напівпрозорий наряд і туфлі на величезних підборах. Разом з танцівницями вона продемонструвала відверті рухи, які не всім припали до вподоби.

У коментарях у співачки запитали, коли вона представить щось, крім відвертих нарядів і однакових танцювальних рухів.