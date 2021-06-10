MARUV жорстко розкритикували за нове відео: вульгарщина і несмак

MARUV показала шанувальникам уривок свого нового відео за участю шоу-балету. У ролику популярна українська співачка і танцівниці одягнені в червоні вбрання і спокусливо рухаються.
Дане відео MARUV опублікувала в Instagram
На артистці був напівпрозорий наряд і туфлі на величезних підборах. Разом з танцівницями вона продемонструвала відверті рухи, які не всім припали до вподоби.
У коментарях у співачки запитали, коли вона представить щось, крім відвертих нарядів і однакових танцювальних рухів.
Нагадаємо, MARUV виступила на концерті в Росії. Артистка поїхала в Санкт-Петербург, щоб виступити на Big Love Show.
Ми також писали про те, що напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику. З одягу на них були сценічні костюми в стилі БДСМ.