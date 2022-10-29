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MARUV вперше за 8 місяців з'явилася у мережі: що вона написала

Фото: MARUV вперше за довгі місяці порушила мовчання (instagram.com.maruvofficial)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка MARUV, яка із задоволенням до повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни гастролювала у РФ, уперше за вісім місяців порушила мовчання у мережі.

У Instagram-stories з'явився пост, де вона розповіла про своє місцезнаходження.

Що написала MARUV

Цікаво, що текст написано англійською мовою.

"Привіт усім. З MARUV все добре. Зараз вона у безпечному місці з її сім'єю та дитиною. Дякую всім тим, хто переживав за неї", – йдеться у повідомленні.

Співачка не уточнила, де знаходиться це "безпечне місце". Зазначимо, що 15 лютого у виконавиці народилася дитина.

На ранок 29 жовтня профіль артистки в Instagram чомусь недоступний.

Додамо, що у 2021 році співачка випустила спільний трек із російським співаком Філіпом Кіркоровим, який активно підтримує війну в Україні.

Також сама співачка часто відвідувала різноманітні проекти на російських телеканалах.

Марув повідомила, що перебуває в безпеці (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нещодавно ми писали, що MARUV йде зі сцени і назвала причину .

Також ми писали, що MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро .

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Марув