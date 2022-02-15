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MARUV станет мамой: первые подробности беременности певицы

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Вторник 15 февраля 2022 08:39
MARUV станет мамой: первые подробности беременности певицы MARUV станет мамой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Певица MARUV, которая недавно заявила об уходе со сцены, сообщила новое известие. Вскоре исполнительница станет мамой. Слухи о беременности звезды, которые ходили в последнее время, подтвердились.

Радостную новость MARUV сообщила на своей странице в Instagram.

"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александр Корсун в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!" - сообщила звезда.

31-летняя певица также опубликовала свежие фото, где хорошо виден ее животик.

Напомним, что отец ребенка - Александр Корсун также является менеджером артистки.

На снимках исполнительница не изменила своему образу - на ней все также черное латексное платье, высокие сапоги и дерзкий макияж.

Судя по фото, певица уже как минимум на 7-ом месяце беременности.

MARUV станет мамой: первые подробности беременности певицыMARUV станет мамой: первые подробности беременности певицыMARUV станет мамой: первые подробности беременности певицыMARUV беременна (фото: instagram.com/maruvofficial)

Отметим, что в комментариях к посту певицу душевно поздравили поклонники и звезду украинского шоу-бизнеса.

  • Вау, малышка поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях.
  • Ураааа!!!! Наконец! С Новым годом тебя и поздравляю всю семью с такой потрясной новостью.
  • Рианна задала тренд!
  • Лучшая мама в мире!

Как мы ранее писали, MARUV с матами "наехала" на Украину, оправдав артистов, выступающих в РФ.

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