MARUV стане мамою: перші подробиці вагітності співачки
Співачка MARUV, яка нещодавно заявила про те, що йде зі сцени, повідомила нову звістку. Незабаром виконавиця стане мамою. Чутки про вагітність зірки, які ходили останнім часом, підтвердилися.
Радісну новину MARUV повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Та дам! У мене сьогодні днюха і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсуном в очікуванні малюка. Вважаю це найприголомшливішим подарунком!"- повідомила зірка.
31-річна співачка також опублікувала свіжі фото, де добре видно її животик.
Нагадаємо, що батько дитини - Олександр Корсун також є менеджером артистки.
На знімках виконавиця не змінила свого образу - на ній все також чорне латексне плаття, високі чоботи і зухвалий макіяж.
MARUV вагітна (фото: instagram.com/maruvofficial)
Відзначимо, що в коментарях до посту співачку душевно привітали шанувальники і зірки українського шоу-бізнесу.
- Вау, малятко вітаю. Будь найщасливішою жінкою у всіх своїх проявах.
- Ураааа!!!! Нарешті! З Новим роком тебе і вітаю всю сім'ю з такою приголомшливою новиною.
- Ріанна задала тренд!
- Найкраща мама у світі!
Як ми раніше писали, MARUV з матами "наїхала" на Україну, виправдавши артистів, які виступають в РФ.