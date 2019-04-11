Целый концерт на коленках: MARUV отплясала перед москвичами (фото)

MARUV выступила в Москве с первым сольным концертом, на котором артистка пела для зала на коленях. Украинская скандальная певица Анна Корсун поблагодарила свою команду и поклонников, а также призналась, что шоу было потрясающим, а вечер - незабываемым.

Мероприятие состоялось 6 апреля в российской столице в концертном зале "Известия Hall". Певица в своем Instagram опубликовала фото с концерта.

MARUV & BOOSIN в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV под шквал аплодисментов на сцене исполнила свои хиты Drunk Groove, Bang и Siren Song, на который совсем недавно вышел провокационный клип.

Напомним, что именно с песней Siren Song Корсун, победившая в Нацотборе, должна была бы представлять Украину на Евровидении 2019. Но история с песенным конкурсом закончилась скандалом, и Украина в 2019 году принимать участия в нем не будет.

Нынешний концерт проекта MARUV в Москве был громким и собрал у местной публики восторженные отзывы.

Концерт MARUV & BOOSIN в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Спасибо за концерт! Не люблю массовые мероприятия, но концерт Марув не смогла пропустить! Девчонки, в наколенниках тоже секси можно смотреться. Целый концерт на коленках

Уже не подписывает, что в России! Зря...

Огромное спасибо за концерт в Москве! Услышала все свои любимые песни, а шоу было просто великолепным!

Бомба выступление;

Москва всегда ждет вас с концертами! Скоро снова увидимся...

MARUV & BOOSIN (фото: instagram.com/maruvofficial)

Так, не смотря на то, что артистку часто критикуют за выступления в РФ, она не отказывается от поездок в страну-агрессоре. Например, ранее в апреле перед концертом в Киеве MARUV спела на юбилее известного российского продюссера Иосифа Пригожина, известного своей поддержкой российской агрессии против Украины.

MARUV & BOOSIN (фото: instagram.com/maruvofficial)

Как сообщалось ранее, недавно MARUV разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Анна Корсун побывала на радиостанции NRJ, где сделала несколько фотографий с российскими поклонниками. А очередная поездка певицы в Москву шокировала и разозлила украинцев.

Также мы писали о том, что MARUV ограбили в украинском аэропорту Борисполь, когда скандальная певица возвращалась с концерта из Тель-Авива в конце марта.