MARUV претендует на звание лучшей певицы РФ

MARUV хочет поехать на MTV Europe Music Awards от России
Украинская певица MARUV может стать лучшим артистом в России. Она попала в номинацию музыкальной премии MTV. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.
MARUV попросила своих поклонников поддержать ее и отдать свой голос на сайте MTV EMA. В этом году европейская премия будет проходить в Севилье Испании.
Стоит отметить, что бороться за звание лучшего российского артиста кроме MARUV будут Face, Little Big, Noize MC и Zivert.
MARUV борется за победу в номинации "Лучший артист" MTV Россия (фото: instagram.com/maruvofficial)
"В этом году я - номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте, и надеюсь, мы увидимся в Севилье 3 ноября", - написала певица.
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Скриншоты с Instagram
Напомним, что MARUV порадовала своих поклонников неожиданным выступлением в московском метро.