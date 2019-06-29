MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик

MARUV подогрела слухи о своей беременности, опубликовав фотографию с округлившимся животиком на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что новое фото украинская певица сделала в Екатеринбурге в России.

MARUV сейчас находится на гастролях в РФ и сделала совместную фотографию с российской певицей Ритой Дакотой и участницей питерской группы Little Big Соней Таюрской.

MARUV показала округлившийся животик (фото: instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV стоит в ярком леопардовом платье и на ней надета черная шляпа.

Пользователи сети прокомментировали ее фотографию, и высказали свое подозрение о беременности артистки:

Ох и хороша же Аня в леопарде!!!

Ты беременна???

Красивые;

Такая Ляля;

Красотка;

Напрашиваются в подтанцовку??

Шикарные;

Красотуличка;

Такой костюм прикольный, прям тигрица;

Вот это трио!!!

Марув! Благодарю!!! Выступление огонь. Творческих успехов и благодарных зрителей!

Скриншот с Instagram

Напомним, что MARUV выступит на разогреве у известной американской певицы Кристины Агилеры в Москве. Концерт поп-дивы пройдет 23 июля. По словам организаторов концерта Агилеры, альбом MARUV "BLACKWATER" в РФ стал трижды платиновым.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.