ru
ua

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик


Поклонники MARUV заподозрили артистку в беременности

MARUV подогрела слухи о своей беременности, опубликовав фотографию с округлившимся животиком на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что новое фото украинская певица сделала в Екатеринбурге в России.

MARUV сейчас находится на гастролях в РФ и сделала совместную фотографию с российской певицей Ритой Дакотой и участницей питерской группы Little Big Соней Таюрской.

MARUV показала округлившийся животик (фото: instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV стоит в ярком леопардовом платье и на ней надета черная шляпа.

Пользователи сети прокомментировали ее фотографию, и высказали свое подозрение о беременности артистки:

  • Ох и хороша же Аня в леопарде!!!
  • Ты беременна???
  • Красивые;
  • Такая Ляля;
  • Красотка;
  • Напрашиваются в подтанцовку??
  • Шикарные;
  • Красотуличка;
  • Такой костюм прикольный, прям тигрица;
  • Вот это трио!!!
  • Марув! Благодарю!!! Выступление огонь. Творческих успехов и благодарных зрителей!

Скриншот с Instagram

Напомним, что MARUV выступит на разогреве у известной американской певицы Кристины Агилеры в Москве. Концерт поп-дивы пройдет 23 июля. По словам организаторов концерта Агилеры, альбом MARUV "BLACKWATER" в РФ стал трижды платиновым.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.

Жара выше +30 удерживается в Украине Зеленский подал неотложный закон о снижении цен на электроэнергию
Читать все новости