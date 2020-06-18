Марсоход сделал фото Земли и Венеры, показав всю нашу мизерность

Марсоходу Curiosity удалось сделать фото Земли и Венеры в одном кадре. Ученые поставили такую задачу еще неделю назад и чудо-роботу удалось справиться с этой миссией.

Снимки, что появились на сайте космического агентства NASA, показывают насколько мизерной является наша планета. А ведь нам она кажется бесконечно огромной.

Для того, чтобы роверу удалось сделать такой снимок, он направил в небо Mastcam - систему из двух камер примерно через час после захода Солнца и сделал фото Земли, а потом и Венеры.

Команда ученых сделала панораму из двух снимков. Интересно, что внизу на фото запечатлена Башня Бьютт, которую Curiosity преодолел совсем еще недавно.

Марсоход Curiosity сделал фото Земли и Венеры (nasa.gov)

Планеты на фото едва различимы, но астрономы говорят, что такое бывает не всегда. К примеру, в 2014 году марсоход сфотографировал Землю и Луну. И на том снимке их видно гораздо лучше.

Фото Земли и Луны с Марса (nasa.gov)

Как мы писали ранее, ракета-носитель Илона Маска снова стартовала в космос, появилось новое взрывное видео.

Также сообщалось, что ученые разгадали тайну огромных газовых пузырей, "вытекающих" из нашей галактики.