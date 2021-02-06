Маршрутки по 12 грн и другие сюрпризы: что будет с ценами на проезд

С начала 2021 года активно поползли слухи о том, что в Украине может подорожать проезд в общественном транспорте. Пока что официально никто не подтвердил рост тарифов на пассажироперевозки, но эксперты говорят, что пандемия COVID-19 повлияла на поток пассажиров, и рано или поздно перевозчики будут вынуждены принять такое решение.

Так, спикер коммунального предприятия "Киевпастранс" Олег Грищак, уверяет, что цены на проезд в Киеве не будут повышаться в коммунальном транспорте и останутся на уровне 8 гривен.

В Киевском метрополитене также отреагировали на слухи о подорожании до 16-20 грн и уверяют, что в ближайшее время никто повышать стоимость проезда в "подземке" не намерен.

А вот эксперты говорят, что подорожание будет. И случится это весной. Цены могут вырасти на 10-15%, но все зависит, конечно же, от города и перевозчика.

Так, Оксана Затворницкая, руководитель проектов городского общественного транспорта, рассказывает, что в целом, процент покрытия расходов предприятий коммунального транспорта за счет сбора платы за проезд не превышает 30%. По данным Корпорации предприятий городского электротранспорта, в 2019 году средний показатель составлял 25,6%. По результатам 9 месяцев 2020 года этот показатель сократился до 17,6%. Об этом пишет 24 канал.

"По результатам 2020 года пассажиропоток предприятий городского электротранспорта сократился на 30-37%", - отмечает она.

Эксперт рассказывает, что многое зависит от потенциала городского бюджета.

"Для городов с численностью населения менее 500 тысяч населения повышение стоимости проезда в 2021 году может составлять от 10% до 15% в год,

- добавила она.

Ранее мы писали, что в январе президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте.