Маршрутки по 12 грн та інші сюрпризи: що буде з цінами на проїзд

З початку 2021 року активно поповзли чутки про те, що в Україні може подорожчати проїзд у громадському транспорті. Поки що офіційно ніхто не підтвердив зростання тарифів на пасажироперевезення, але експерти кажуть, що пандемія COVID-19 вплинула на потік пасажирів, і рано чи пізно перевізники будуть змушені прийняти таке рішення.

Так, спікер комунального підприємства "Київпастранс" Олег Грищак, запевняє, що ціни на проїзд у Києві не будуть підвищуватися в комунальному транспорті і залишаться на рівні 8 гривень.

У Київському метрополітені також відреагували на чутки про подорожчання до 16-20 грн і запевняють, що найближчим часом ніхто підвищувати вартість проїзду в "підземці" не має наміру.

А от експерти кажуть, що подорожчання буде. І станеться це навесні. Ціни можуть зрости на 10-15%, але все залежить, звичайно ж, від міста і перевізника.

Так, Оксана Затворницкая, керівник проектів міського громадського транспорту, розповідає, що в цілому, відсоток покриття витрат підприємств комунального транспорту коштом збору плати за проїзд не перевищує 30%. За даними Корпорації підприємств міського електротранспорту, в 2019 році середній показник становив 25,6%. За результатами 9 місяців 2020 року цей показник скоротився до 17,6%. Про це пише 24 канал.

"За результатами 2020 року пасажиропотік підприємств міського електротранспорту скоротився на 30-37%", - відзначає вона.

Експерт розповідає, що багато залежить від потенціалу міського бюджету.

"Для міст з чисельністю населення менше 500 тисяч населення підвищення вартості проїзду в 2021 році може становити від 10% до 15% в рік,

- додала вона.

Раніше ми писали, що в січні президент України Володимир Зеленський доручив перевірити ціни на проїзд у громадському транспорті.