В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"

В Киеве поймали в маршрутке вора-наркомана
В Киеве в маршрутке поймали наглого вора-карманника, который незаметно вытащил у парня мобильный телефон. Инцидент произошел в маршрутке №535 на Березняках. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Сам очевидец рассказал, как все происходило.
"Как маршрутка тронулась, я почувствовал прерывание музыки в блютуз наушниках, полез в карман за телефоном, а его нет. Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина. Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "Малый тихо, сейчас верну", в итоге отдает телефон",- сказано в сообщении на странице.
В Киеве поймали вора (Киев Оперативный)
После того, ак парень задержал вора, он вызвал полицию. Ее пришлось ждать полтора часа. Выяснилось, что вор 1983 года рождения, его зовут Ковтун Владислав Валерьевич, ранее он был судим за кражу. Также у него наркотическая зависимость.
Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях.
Скриншот комментариев