В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"

В маршрутке Киева поймали наглого вора (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве поймали в маршрутке вора-наркомана

В Киеве в маршрутке поймали наглого вора-карманника, который незаметно вытащил у парня мобильный телефон. Инцидент произошел в маршрутке №535 на Березняках. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Сам очевидец рассказал, как все происходило.

"Как маршрутка тронулась, я почувствовал прерывание музыки в блютуз наушниках, полез в карман за телефоном, а его нет. Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина. Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "Малый тихо, сейчас верну", в итоге отдает телефон",- сказано в сообщении на странице.

В Киеве поймали вора (Киев Оперативный)

После того, ак парень задержал вора, он вызвал полицию. Ее пришлось ждать полтора часа. Выяснилось, что вор 1983 года рождения, его зовут Ковтун Владислав Валерьевич, ранее он был судим за кражу. Также у него наркотическая зависимость.

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях.

Автор молодець, оперативно зреагував але шкода , що прийшлося 1.5 години чекати поліцію.

Очень быстро сработала наша полиция! Я уверена, что и так же быстро они его отпустят и вы завтра же снова встретитесь с ним в маршрутке. Страшно стало жить в Украине.. где за убийство и изнасилование сажают не всех, а воровство и кражи вообще не считают за преступление.

Та вони вже років з 5 на цьому маршруті, в мене намагався витягти телефон, але після першого витягнутого я вже знала на кого звертати увагу в маршрутці.

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