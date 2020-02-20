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В маршрутці Києва спіймали нахабного злодія: фото "героя"

STYLERЖиття    20.02.2020 - 13:59
В маршрутці Києва спіймали нахабного злодія: фото "героя"
В маршрутці Києва спіймали нахабного злодія (Колаж РБК-Україна)

У Києві зловили в маршрутці злодія-наркомана

У Києві в маршрутці зловили нахабного злодія-кишенькового злодія, який непомітно витягнув у хлопця мобільний телефон. Інцидент трапився у маршрутці №535 на Березняках. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Сам очевидець розповів, як все відбувалося.

"Як маршрутка рушила, я відчув переривання музики в блютуз навушниках, поліз у кишеню за телефоном, а його немає. Я швидко зупинив маршрутку і вибіг, підозрілий, як на мене, був тільки цей чоловік. Зловивши його, пригрозив, що дам по обличчю, він почав говорити: "Малий тихо, зараз поверну", в результаті віддає телефон",- сказано в повідомленні на сторінці.

В маршрутці Києва спіймали нахабного злодія: фото &quot;героя&quot;В маршрутці Києва спіймали нахабного злодія: фото &quot;героя&quot;У Києві спіймали злодія (Київ Оперативний)

Після того, ак хлопець затримав злодія, він викликав поліцію. Її довелося чекати півтори години. З'ясувалося, що злодій 1983 року народження, його звуть Ковтун Владислав Валерійович, раніше він був судимий за крадіжку. Також у нього наркотична залежність.

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях.

  • Автор молодець, оперативно зреагував але шкода , що прийшлося 1.5 години чекати поліцію.
  • Дуже швидко спрацювала наша поліція! Я впевнена, що і так само швидко вони його відпустять і ви завтра ж знову зустрінетеся з ним у маршрутці. Страшно стало жити в Україні.. де за вбивство і згвалтування садять не всіх, а крадіжки і крадіжки взагалі не вважають за злочин.
  • Та вони вже років з 5 на цьому маршрути, в мене намагався витягти телефон, але після першого витягнутого я вже знала на кого звертати увагу в маршрутці.

В маршрутці Києва спіймали нахабного злодія: фото &quot;героя&quot;Скріншот коментарів

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