В маршрутке Днепра мужчину заставляли говорить на русском языке: детали скандала

В Днепре случился конфликт между водителем и пассажиром
В маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал между водителем и пассажиром. Мужчина зашел в транспортное средство и по-украински спросил, едет ли автобус до кладбища. Инцидент имел место в маршрутке №136.
В Telegram-канале "Городской Транспорт Днепра" уточнили все подробности этой истории.
Украинцы возмутились вопиющим поведением водителя и написали, что он украинфоб и вообще должен уходить уже на пенсию.
Как дальше завершился этот конфликт - в паблике не сообщили.
Отметим, что недавно в Турции с жительницей Харькова также произошел конфликт из-за языка. Женщина ответила туристическому агенту на украинском языке, а он в свою очередь начал ее оскорблять и требовать ответа на русском.
Как мы ранее писали, в прямом эфире разгорелся скандал из-за "языкового вопроса" (видео).
Ранее мы сообщали о том, что 8 июля в Украине назначен новый языковой омбудсмен и рассказывали, как и за что он сможет штрафовать.