В маршрутці Дніпра чоловіка змушували говорити російською мовою: деталі скандалу

В маршрутці Дніпра розгорівся мовний скандал між водієм і пасажиром. Чоловік зайшов в транспортний засіб і українською запитав, чи їде автобус до кладовища. Інцидент мав місце в маршрутці №136.

У Telegram-каналі "Міський Транспорт Дніпра" уточнили всі подробиці цієї історії.

Справа в тому, що пасажир вирішив уточнити у водія маршрут прямування. Городянин запитав: "чи їде він до цвинтаря". У відповідь на це маршрутник почав обурюватися і попросив пасажира говорити "нормальною мовою".

Українці обурилися кричущою поведінкою водія і написали, що він українофоб і взагалі повинен йти вже на пенсію.

Як далі завершився цей конфлікт - в пабліку не повідомили.

Відзначимо, що недавно в Туреччині з мешканкою Харкова стався конфлікт через мову. Жінка відповіла туристичному агенту українською мовою, а він своєю чергою почав її ображати і вимагати відповіді російською.

Як ми раніше писали, в прямому ефірі розгорівся скандал з "мовного питання" (відео).

Раніше ми повідомляли про те, що 8 липня в Україні призначено новий мовний омбудсмен і розповідали, як і за що він зможе штрафувати.