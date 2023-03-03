У маршрутках Києва зміниться система оплати за проїзд: що відомо про нововведення

Що зміниться для пасажирів

Влада Києва планує приєднати приватних перевізників до Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) у 2023 році. Таким чином оплата за проїзд у маршрутках може стати безготівковою.

Такий підхід дає можливість контролювати пасажиропотік у транспорті та бачити його завантаженість. На основі цього можна ухвалювати рішення щодо збільшення або зменшення одиниць транспорту.

Чому у КМДА так поспішають

У коментарі сайту ТСН голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко розповів, що таке нововведення повинне було з'явитися ще до війни, однак тоді було вирішено чекати завершення дії воєнного стану.

"Але раптом виявилося, що столичні чиновники думають інакше, точніше мають плани запровадити безготівкову оплату в маршрутках вже цього року не чекаючи закінчення дії воєнного стану", - розповідає Ігор Мойсеєнко.

На думку експерта, в таких поспішних діях чиновників криється фінансовий інтерес. Він пояснює, що АСОП - це власність компанії, яка продала цю систему місту. Оператор системи буде залишати собі 5% з кожної сплаченої пасажиром поїздки

"Це чималі кошти. Тому зараз чиновники різних рівнів намагаються загнати в цю систему всі столичні маршрутки. Ціль - отримувати прибутки. Тому я дуже сумніваюсь, що запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках покращить сферу обслуговування громадян", - ділиться фахівець.

Він також додає, що переводити приватний транспорт на безготівкову систему оплату - це ідея хороша, проте впроваджувати її потрібно поступово, щоб зважувати всі "за" та "проти".

Чи не підвищаться ціни за проїзд

Голова Асоціації зазначає, що через війну пасажиропотік у транспорті значно зменшився. Для того, щоб забезпечувати роботу безготівкової системи, потрібно встановити спеціальні валідатори. На один автобус доведеться витратити приблизно 100 000 гривень.

У зв'язку з цим перевізники можуть підвищити ціни на свої послуги, щоб мати кошти для заправлення транспорту та виплати зарплат.

"Як розповідають приватні перевізники, вони зможуть обладнати валідаторами лише половину свого автопарку. Це означає, що автобуси без цих пристроїв просто не вийдуть на маршрути. На зупинках пасажири не дочекаються своїх автобусів. І це значно погіршить якість обслуговування в Києві", - додає експерт.