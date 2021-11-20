Маршрутка тянула тело монахини до конечной, а в салоне были пассажиры: страшные детали ДТП во Львове

Погибшей в ДТП с маршруткой в центре Львова оказалась монахиня, сестра Ольга. Ее тело зацепилось за низ транспортного средства и было проволочено вплоть до конечной остановки.

Так, по словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины Михаила Саса, в маршрутке номер 138 во время аварии находились пассажиры.

Водитель маршрутного такси при повороте направо на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу пешеходным переходом. Обе пострадавшие оказались монахинями "Згромадження Сестер Францішканки Родина Марії".

Фото: место ДТП с маршруткой во Львове (facebook.com/MVS.LVIV)

Одну женщину отбросило в сторону - это 67-летняя сестра Галина, а 48-летняя сестра Ольга зацепилась одеждой за выступающие нижние части транспортного средства.

Несмотря на наезд, водитель маршрутки не остановился и продолжил движение по своему маршруту с пассажирами в салоне.

Лишь на конечной остановке на Джорджа Вашингтона тело погибшей "отцепилось". Рядом нашли маршрутку, водитель задержан. Ему светит от трех до восьми лет лишения свободы.

Сейчас продолжается обследование водителя в медицинском учреждении, предварительно водитель трезв, однако еще проводится проверка на наркотическое опьянение.





Фото: Здесь нашли маршрутку, а рядом тело погибшей (facebook.com/MVS.LVIV)

Что известно о пострадавшей и погибшей

67-летняя сестра Галина получила травмы головы, ее доставили в больницу. Сейчас известно, что пострадавшую уже отпустили домой.

Погибшую звали Ольга Дуплеца. Она работала на приходской кухне.

Обе женщины в то утро шли на святую мессу во Львовскую Латинскую кафедру.

Фото: Погибшая сестра Ольга (facebook.com/Katedra-Lwowska)

Видео момента ДТП можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+