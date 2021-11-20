Маршрутка тягнула тіло монахині до кінцевої, а в салоні були пасажири: страшні деталі ДТП у Львові

Загиблою в ДТП з маршруткою в центрі Львова виявилася монахиня, сестра Ольга. Її тіло зачепилось за низ транспортного засобу і було проволочено аж до кінцевої зупинки.

Так, за словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини Михайла Саса, у маршрутці номер 138 під час аварії перебували пасажири.

Водій маршрутного таксі при повороті направо на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи здійснив наїзд на двох жінок, які переходили дорогу пішоходним переходом. Обидві постраждалі виявилися монахинями Згромадження Сестер Францішканки Родина Марії.

Фото: Місце ДТП з маршруткою у Львові (facebook.com/MVS.LVIV)

Одну жінку відкинуло вбік - це 67-річна сестра Галина, а 48-річна сестра Ольга зачепилася одягом за виступаючі нижні частини транспортного засобу.

Незважаючи на наїзд, водій маршрутки не зупинився і продовжив рух за своїм маршрутом з пасажирами в салоні.

Лише на кінцевій зупинці на Джорджа Вашингтона тіло загиблої "відчепилося". Поруч знайшли маршрутку, водія затримано. Йому світить від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває освідчення водія у медичному закладі, попередньо водій тверезий, однак ще проводиться перевірка на наркотичне сп’яніння.





Фото: Тут знайшли маршрутку, а поруч тіло загиблої (facebook.com/MVS.LVIV)

Що відомо про постраждалу і загиблу

67-річна сестра Галина отримала травми голови, її доправили в лікарню. Наразі відомо, що постраждалу вже відпустили додому.

Загиблу звали Ольга Дуплеца. Вона працювала на парафіяльній кухні.

Обидві жінки того ранку йшли на святу месу до Львівської Латинської Катедри.

Фото: Загибла сестра Ольга (facebook.com/Katedra-Lwowska)

Відео моменту ДТП можна подивитися по посиланням. Обережно, 18+