Марша Рівності за права ЛГБТ у київському метро не буде. Що кажуть влада та організатори

Де повинен був пройти Марш Рівності

Марш Рівності, який востаннє проходив у Києві ще у 2021-му, цього року мав пройти у київському метро (де саме - організатори не розголошують з метою безпеки учасників дійства).

При цьому відпочатку пускати у підземку мали намір не всіх охочих взяти участь у марші, а лише обмежену кількість людей. Мова йшла про не більше 500 людей з числа активістів, представників ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтерів.

Анонсуючи Марш Рівності у КиївПрайд запевняли, що захід відповідатиме усім безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади та військовою адміністрацією.

Однак, як виявилося, домовитися не вийшло.

Марша Рівності у метро не буде

У понеділок, 3 червня, у КМДА заявили, що столична влада не погоджувала проведення Маршу Рівності в підземці. Тому з міркувань безпеки організатори мають обрати іншу локацію.

"Київський метрополітен - об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро", - пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

При цьому у КМДА наголосили, що "правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими й в умовах воєнного стану".

Що кажуть у КиївПрайд

КиївПрайд спростовує інформацію, поширену деякими телеграм-каналами, які пов’язують з недобросовісними політтехнологами.

Пресслужба організації повідомляє, що КиївПрайд ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету та виступають проти втягування КиївПрайду в політичне протистояння у столиці.

ГО "КиївПрайд" 16 травня звернулася до Київської міської військової адміністрації з пропозицією організувати зустріч і погодити різні варіанти проведення Маршу. Станом на сьогодні, такої зустрічі не відбулось.

Зважаючи на високу ймовірність ракетної атаки, ми дійсно розглядаємо метро як основне та найбільш безпечне місце для проведення Маршу, враховуючи, зокрема, позитивний досвід ХарківПрайду.

КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі та без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак організатори виступають за діалог із владою.

"Ми вдячні за розуміння столичною владою, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими й в умовах воєнного стану - як було зазначено в офіційній заяві КМДА. Тож сподіваємося на конструктивний діалог та спільний пошук рішень, які дозволять провести Марш КиївПрайд 2024 якомога безпечніше" - підкреслили в пресслужбі.

Скандал довкола Маршу Рівності

Цьогоріч, як і у минулі роки, не обійшлося без скандалів довкола проведення Маршу Рівності за права ЛГБТ+.

Так, у Telegram-каналі "Катарсис" в понеділок нагадали, що деякі представники ЛГБТ-спільноти активно виступають проти українських військових, які воюють на фронті, але не підтримують позицію квірів.

Зокрема, мова йде про Анну Шаригіну, яка виступала проти перейменування харківської вулиці на честь загиблого воїна Георгія Тарасенка, бо він, за її словами, "був гомофобом і покидьком". А ЛГБТ+ активістка Олена Шевченко, нагадали у "Катарсисі", закликала свого часу не підтримувати українську армію, бо “війна немає нічого спільного з правами людини".

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"Факт проведення ЛГБТ-параду в метро навряд чи пришвидшить процес надання нам F-16 або дозвіл ху***ти західною зброєю по москві", - додали в "Катарсисі".

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Дехто з блогерів почав звинувачувати київську владу у виділенні шалених коштів на проведення Маршу Рівності, а також у тому, що закриття метрополітену зараз призведе до колапсу, і таким чином через 500 учасників заходу страждатимуть десятки тисяч киян.

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До слова, ніхто з бюджету кошти на проведення маршу не виділяв.

"Заяви, які поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету - абсолютно не відповідають дійсності й, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці", - прокоментував перший замголови КМДА.