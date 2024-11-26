Марс змусить все змінити. Що обіцяє астропрогноз на 26 листопада і чому не варто будувати нові плани

Прогноз астропогоди на 26 листопада

"Не бажано піддаватися тузі та смутку, виявляти впертість. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не за рахунок зовнішніх проявів, а за рахунок роботи з підсвідомістю та інтуїцією", - розповіла Соловйова.

"У кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути. Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті. Уникайте конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформація буде сприйнята некоректно, що ще більше заплутає ситуацію", - додала вона.

За словами астролога, цього дня нам дається стільки, скільки ми заслуговуємо. Окрім цього, займайтеся самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом, господарством, родиною.

Гороскоп на 26 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

"26 листопада - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - зазначила Соловйова.

"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Можна підсилити марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я. Не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю", - також додала вона.

Окрім цього, 26 листопада варто відпустити старі образи, можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному), урізноманітнити сексуальне життя, переглянути улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами.

Також варто давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.