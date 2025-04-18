Марс подарує радість лише 4 знакам Зодіаку: у кого починається особливий період

Кого ощасливить Марс

18- квітня о 07:21 за київським часом Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Лева.

П’ятий знак Зодіаку - нейтральний для "червоної" планети у її директному русі. Тут Марс перебуватиме до 17 червня 2025 року.

У період з 18 квітня 2025 року до 17 червня 2025 року позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен️

Стрілець️

Близнюки️

Терези.

"Особливо сприятливий час для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, бізнесом, керівними посадами", - зазначила астролог.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Левам

Водоліям

Тельцям️

Скорпіонам️.

"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу", - пояснила Соловйова.

Астрологічний прогноз на 18 квітня

"День знань і випробувань. Добре проявляти активність. Період сприяє накопиченню матерії та інформації. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на більш високий ступінь розвитку", - зазначила експерт.

"Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу. Добре шити, ремонтувати та прати одяг.Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Корисне голодування", - додала вона.

Окрім цього, 18 квітня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Під час тіньового періоду ретро Венери можна аналізувати свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень, вирішувати питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавлятися накопичених образ, проводити ревізію гардероба та аксесуарів, наводити лад у гаманці, займатись творчістю, купувати речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат", - нагадала Соловйова.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами", - резюмувала вона.