Марс подарит радость лишь 4 знакам Зодиака: у кого начинается особый период

Кого осчастливит Марс

18 апреля в 07:21 по киевскому времени Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, осуществляет ингрессию в знак Льва.

Пятый знак Зодиака - нейтральный для "красной" планеты в ее директном движении. Здесь Марс будет находиться до 17 июня 2025 года.

В период с 18 апреля 2025 года по 17 июня 2025 года положительное влияние Марса почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

Овен️

Стрелец️

Близнецы️

Весы.

"Особенно благоприятное время для тех из них, кто связан с предпринимательством, бизнесом, руководящими должностями", - отметила астролог.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Львам

Водолеям

Тельцам️

Скорпионам️.

"В этот период могут ускоряться ситуации, которые касаются детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса", - пояснила Соловьева.

Астрологический прогноз на 18 апреля

"День знаний и испытаний. Хорошо проявлять активность. Период способствует накоплению материи и информации. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на более высокую ступень развития", - отметила эксперт.

"Преодолевайте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода. Хорошо шить, ремонтировать и стирать одежду. Не перенапрягайте зрение. Не желательно употреблять мясные продукты. Полезно голодание", - добавила она.

Кроме этого, 18 апреля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Во время теневого периода ретро Венеры можно анализировать свои отношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень, решать вопросы прошлых отношений, если они напоминают о себе, и избавляться от накопленных обид, проводить ревизию гардероба и аксессуаров, наводить порядок в кошельке, заниматься творчеством, покупать вещи на распродажах, по акциям и скидкам, а также - антиквариат", - напомнила Соловьева.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами", - резюмировала она.