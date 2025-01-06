Марс подарує хвилю позитиву цим 4 знакам Зодіаку. Астролог назвала тих, кому посміхнеться успіх

"6 січня Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, у своєму ретроградному русі знову здійснює інгресію до знаку Рак", - розповіла астролог.

"Четвертий знак Зодіаку - один з найнесприятливіших для "червоної" планети. Тут він перебуватиме до 18 квітня 2025 року", - додала вона.

У період з 6 січня до 18 квітня позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку, народжені в певні дати:

Телець (люди, які народилися з 7 до 20 травня)

Діва (народжені з 9 до 22 вересня)

Скорпіон (люди, які народилися з 9 до 22 листопада)

Риби (які народилися з 7 до 20 березня).

Особливо сприятливим цей період буде для тих з них, чию діяльність пов'язано з підприємництвом, керівними посадами, хірургією та з професіями, які потребують виправданого ризику.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути

Овнам (які народилися з 6 до 19 квітня)

Ракам (які народилися з 8 до 22 липня)

Терезам (які народилися з 10 до 23 жовтня)

Козерогам (які народилися з 7 до 19 січня).

У цей період, пояснила Соловйова, можливе ускладнення ситуацій, які стосуються нових проєктів, відкриття бізнесу, реєстрації компаній, хірургічних операцій, купівлі автомобіля, побутової техніки, обладнання, інструментів, ремонту техніки або техобслуговування автомобіля, великих фізичних навантажень, початку занять новими для себе видами спорту або тренуваннями.