Марс подарит волну позитива этим 4 знакам Зодиака. Астролог назвала тех, кому улыбнется удача

"6 января Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, в своем ретроградном движении снова совершает ингрессию в знак Рака", - рассказала астролог.

"Четвертый знак Зодиака - один из самых неблагоприятных для "красной" планеты. Здесь он будет находиться до 18 апреля 2025 года", - добавила она.

В период с 6 января по 18 апреля положительное влияние Марса почувствуют представители таких знаков Зодиака, рожденные в определенные даты:

Телец (люди, которые родились с 7 по 20 мая)

Дева (рожденные с 9 до 22 сентября)

Скорпион (люди, которые родились с 9 до 22 ноября)

Рыбы (которые родились с 7 до 20 марта).

Особенно благоприятным этот период будет для тех из них, чья деятельность связана с предпринимательством, руководящими должностями, хирургией и с профессиями, требующими оправданного риска.

Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть

Овнам (которые родились с 6 по 19 апреля)

Ракам (которые родились с 8 до 22 июля)

Весам (которые родились с 10 до 23 октября)

Козерогам (которые родились с 7 до 19 января).

В этот период, пояснила Соловьева, возможно осложнение ситуаций, которые касаются новых проектов, открытия бизнеса, регистрации компаний, хирургических операций, покупки автомобиля, бытовой техники, оборудования, инструментов, ремонта техники или техобслуживания автомобиля, больших физических нагрузок, начала занятий новыми для себя видами спорта или тренировками, сверхурочных нагрузок на работе.