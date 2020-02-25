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Марс был обитаем: ученые нашли невероятное доказательство

STYLERНовости науки    25.02.2020 - 19:44
Марс был обитаем: ученые нашли невероятное доказательство
Ученые высказались о жизни на Марсе (коллаж РБК-Украина)

Появилось новое доказательство того, что Марс был обитаем

Марс имел все условия для жизни. К такому выводу пришли ученые NASA после новых исследований "красной планеты".

Так, многие специалисты постоянно выдвигают теории, что в далеком прошлом Марс был живой. Но до сих пор на этой планете не было обнаружено ни одного остатка какого-либо организма.

И вот недавно во время анализа грунта с "красной планеты", который проводил аппарат Curiosity, учеными была обнаружена идентичность Марса с нашей планетой. Исследование показало, что образцы грунта соответствуют образцам грунта Земли 3,5 млрд лет назад - именно тогда на нашей планете начала зарождаться жизнь.

К слову, каждое новое исследование NASA только подтверждает то, что Марс был пригоден для жизни. Возможно, что где-то даже сохранились какие-нибудь останки существ. Более того, уже точно известно, что на Марсе была вода, которая имела подходящий для жизни уровень pH.

Добавим, что в 2020 году NASA в очередной раз запустит новый марсоход, который повысит шансы на обнаружение жизни, которая существовала в прошлом на "красной планете".

Напомним, недавно в комментарии Styler эксперт рассказал, что колонизация Марса и других космических объектов вполне реальна в ближайшие 100 лет.

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