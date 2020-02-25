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Марс був заселений: вчені знайшли неймовірний доказ

STYLERНовини науки    25.02.2020 - 19:44
Марс був заселений: вчені знайшли неймовірний доказ
Вчені висловилися про життя на Марсі (колаж РБК-Україна)

З'явився новий доказ того, що Марс був заселений

Марс мав всі умови для життя. До такого висновку прийшли вчені NASA після нових досліджень "червоної планети".

Так, багато фахівців постійно висувають теорію, що у далекому минулому Марс був живий. Але досі на цій планеті не було виявлено жодного залишку будь-якого організму.

І ось нещодавно під час аналізу ґрунту з "червоної планети", який проводив апарат Curiosity, вченими була виявлена ідентичність Марса з нашою планетою. Дослідження показало, що зразки ґрунту відповідають зразкам ґрунту Землі 3,5 млрд років тому - саме тоді на нашій планеті почало зароджуватися життя.

До речі, кожне нове дослідження NASA тільки підтверджує те, що Марс був придатний для життя. Можливо, що десь навіть збереглися якісь останки істот. Більш того, вже точно відомо, що на Марсі була вода, яка мала відповідний для життя рівень pH.

Додамо, що в 2020 році NASA вкотре запустить новий марсохід, який підвищить шанси на виявлення життя, яке існувало в минулому на "червоній планеті".

Нагадаємо, нещодавно в коментарі Styler експерт розповів, що колонізація Марса та інших космічних об'єктів цілком реальна в найближчі 100 років.

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