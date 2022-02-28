За мародерство расстреливать будут на месте: мэр Ахтырки сделал предупреждение

Мэр Ахтырки Сумской области Павел Кузьменко заявил, что за мародерство будет грозить расстрел на месте, а также рассказал о комендантском часе в городе.

Об этом он рассказал на официальной странице в Facebook .

Так, по словам чиновника, в Ахтырке 28 февраля с 17:30 до 7:00 утра объявлен комендантский час. Выходить на улицу нельзя.

Не в комендантский час с собой всегда надо носить документы и предъявлять по требованию.

"В Ахтырке несколько воинских частей. Если вас останавливают каждые 50 метров и говорят, чтобы вы показали документы... показывайте. Не говорите, что я только что показывал. Это не полиция, это воинские части и каждый военный желает знать, что вы украинец", - рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что во время комендантского часа ходить никуда нельзя.

"Ночью не видно, украинец ли вы. Или вы не украинец. Военные обеспечивают спокойствие нашей общины. Поэтому ночью во время комендантского часа есть разрешение стрелять на предупреждение, а потом на поражение", - добавил городской глава.

Также он отметил, что по городу началось мародерство по частному сектору.

"Если вы видите, что люди выехали, но там появляются какие-то неизвестные лица, сообщайте, туда сразу выезжает батальон территориальной обороны. За мародерство расстрел на месте",- заявил Кузьменко.

Мэр также обратился к предпринимателям, которые поднимают цены на питание с предупреждением так не делать.

"Придут чеченцы, и заработаете потом на них. А пока поднятие цены на товары будет расцениваться также как мародерство", - добавил он.